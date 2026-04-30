Kundansvarig konsultchef till KFX HR-partner i Stockholm
2026-04-30
Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Vi på KFX HR-partner söker nu en kundansvarig konsultchef till en roll med helhetsansvar för kund, affär och leverans till vårt team i Stockholm. Det här är en 360-roll med tydligt fokus på kvalitet och affärsutveckling, där du driver och utvecklar dina uppdrag med stor grad av självständighet.
Rollen passar dig som har erfarenhet från branschen och är van att ta ansvar för både affär och leverans - och som trivs i en entreprenörsdriven miljö där du fattar egna beslut och prioriterar ditt arbete utifrån affärens behov.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat rekryterings-, bemannings- och omställningsföretag. Med lång erfarenhet, kompetens och nära relationer är vi en ovanligt personlig HR-partner i en allt mer digital värd. KFX fokus har alltid varit att bygga långsiktiga relationer. Vårt mål är att vara våra kunders första val av HR-partner och branschens bästa arbetsgivare.
Med inte mindre än 40 år i branschen har vi idag regionala kontor runt om i hela landet. Vår målsättning är att kommunikationen, både internt och mot våra kunder, alltid ska präglas av respekt, lyhördhet och tydlighet. Hos oss kan du alltid komma med idéer, input och förslag - oavsett roll eller år inom bolaget.
Vårt arbetsklimat präglas av affärsfokus, teamkänsla och en positiv anda. På KFX stöttar vi varandra i motgångar och gläds åt varandras och vår gemensamma framgång.Dina arbetsuppgifter
Som kundansvarig konsultchef ansvarar du för hela affären inom ditt område - från att utveckla kundrelationer och identifiera behov till att säkerställa en kvalitativ leverans genom rekrytering och konsultuppföljning.
Du fungerar som en partner till KFX kunder och konsulter i syfte att skapa maximal affärsnytta och utveckling för såväl konsult som affär. Rollen innebär ett kontinuerligt arbete med att förstå kundens verksamhet, identifiera utvecklingsmöjligheter och omsätta dessa i konkreta uppdrag.
Parallellt ansvarar du för att dina konsulter har rätt förutsättningar att lyckas i sina uppdrag, och att leveransen håller en jämn och hög kvalitet över tid.
Du har ett eget resultatansvar och arbetar aktivt med budget, prognos och uppföljning.
Ansvarsområden:
Ansvara för, utveckla och förvalta kundrelationer över tid
Identifiera nya affärsmöjligheter och driva merförsäljning
Ansvara för hela rekryteringsprocessen - från behovsanalys till tillsättning
Säkerställa kvalitet i leveransen genom strukturerat konsultansvar
Följa upp uppdrag, resultat och kundnöjdhet
Arbeta med budget, prognos och affärsuppföljning
Bidra till utveckling av arbetssätt och affär inom teametKvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet från rekrytering, bemanning eller konsultverksamhet och som är van att arbeta i en roll där affär, leverans och relationer hänger ihop. Du är trygg i att driva dina egna uppdrag och har en god förståelse för hur kundbehov kan omsättas till både långsiktiga samarbeten och konkreta leveranser.
Vi ser att du är van att arbeta i högt tempo med många parallella arbetsuppgifter och trivs i en miljö där du förväntas ta ansvar, fatta beslut och prioritera ditt arbete utifrån affärens behov. Samtidigt har du ett strukturerat arbetssätt och säkerställer att kvaliteten i leveransen är hög, även när tempot är högt.
I rollen har du många kontaktytor, och det är därför viktigt att du har ett professionellt förhållningssätt och förmåga att bygga förtroende över tid - både hos kunder och konsulter.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Minst 5 års erfarenhet av rekrytering, bemanning och/eller konsultverksamhet
Är van att självständigt driva kunddialoger och affärer
Har god förståelse för affärsmässighet, lönsamhet och uppföljning
Kan omsätta behov till tydliga uppdrag och relevanta lösningar
Har erfarenhet av att hantera flera parallella processer med bibehållen kvalitet
Är trygg i att fatta beslut och prioritera i ditt arbete
Har ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Giltigt B-körkort
Meriterande: Erfarenhet av rekrytering inom ekonomi eller HR, samt vana att arbeta mot budget eller resultatansvar.Övrig information
Fast och provisionsbaserad lön
Trygg anställning med kollektivavtal och bra förmåner
Centralt kontor på Karlavägen 96, Garnisonen i Stockholm
Arbetet sker primärt från kontoret i Stockholm alt. hos våra kunder
Ett kompetent, sammansvetsat team med högt engagemang
Möjlighet att påverka och utveckla både din roll och vår affär
Start: Augusti/September 2026
Plats: Karlavägen 96, Stockholm
Ansök nu - urval sker löpande. Kontakta Vice VD William Ericson på william.ericson@kfx.se
vid frågor.
Sista dag att ansöka är 2026-10-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KFX HR-partner Skandinavien AB
