Kundansvarig konsultchef sökes till StudentConsulting i Örebro
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2025-12-19
Är du en driven, framåt och kundfokuserad person? Har du tidigare erfarenhet av försäljning och brinner för mötet med människor? Då kan det vara just dig vi söker!
StudentConsulting är ett av Skandinaviens ledande rekryterings- och bemanningsföretag. Som Kundansvarig hos oss drivs du av att jobba med ledarskap och affärer i centrum, i en resultatinriktad och värdestyrd företagskultur. På enheten i Örebro är vi ett team av rekryterare och personaladministratörer och våra kunder finns framförallt inom lager och logistik.
Som Kundansvarig konsultchef hos oss på StudentConsulting kommer du bland annat arbeta med:
• Bygga starka kundrelationer - daglig kontakt med våra kunder för att säkerställa hög kvalitet och affärsutveckling
• Leda och coacha konsulter - personalansvar för dina konsulter, inklusive uppföljning, utvecklingssamtal och motivation
• Driva affärer och skapa tillväxt - merförsäljning och resultatansvar för dina bemannings- och rekryteringsuppdrag
• Administrativa uppgifter - avtal, uppföljningar och kvalitetskontroller för både kunder och konsulter
Du kommer själv planera och styra din tid och dina aktiviteter, varför det är en förutsättning att du klarar av och trivs med att jobba självständigt samt att du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Vi ser att du har välutvecklande färdigheter för att skapa goda relationer och därmed nöjda kunder och konsulter och att du känner dig trygg i en ledande roll. Du kommer att vara ansvarig för några av enhetens största kunder och arbetar med att driva och vidareutveckla dessa kundrelationer parallellt med att knyta nya kontakter och samarbeten. Att etablera kontakt med nya människor och arbeta med försäljning ser du positivt på. Vi tycker om att ha kul tillsammans och pratar ofta i termer av teamet snarare än individen. Du är med andra ord en lagspelare som tycker om att sprida kunskap och dela med dig i framgång och stötta i motgång.
Tjänsten beräknas starta omgående och arbetstiderna är förlagda vardagar, kontorstider 8-17. Vi jobbar med löpande intervjuer och urval och tillsätter därefter tjänsten så snart vi har hittat rätt kandidat.
DETTA SÖKER VI
• Du har en akademisk utbildning inom ekonomi, personalvetenskap eller liknande, samt minst tre års arbetslivserfarenhet
• Du har erfarenhet av bemanningsbranschen, personalansvar eller rekrytering - meriterande men inget krav
• Du har arbetat med försäljning, nätverkande och att bygga företagsrelationer - en stor fördel
• Du har B-körkort och känner dig trygg med att köra bil
För att trivas i rollen drivs du av att arbeta i högt tempo med varierade arbetsuppgifter. Du har en affärsmässig inställning, hög servicenivå och gillar att sätta upp mål - och framför allt att överträffa dem!
Vi värdesätter personliga egenskaper högt och söker dig som vill bidra till ett team där vi kompletterar varandra.
Vi genomför personlighetstester som en del av urvalsprocessen.
