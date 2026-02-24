Kundansvarig inom personlig assistans i Göteborg
2026-02-24
Om jobbet
OM OMSORGSCOMPAGNIET
AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro & Trollhättan.
OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, stödboende & LSS-boende.
Besök gärna vår hemsida www.oc.se
DET VI SÖKER
Vi söker en medarbetare med hjärtat på rätt ställe, som älskar att få arbeta med människor. Vårt arbete handlar om att ge alla människor en möjlighet att leva ett normalt liv och med oss får du möjligheten att få vara med att tillgodose våra kunder den möjligheten. Tjänsten är en heltidsanställning och du kommer att utgå från kontoret i Göteborg men även arbeta i Malmö med jämna mellanrum.
Tjänsten som kundansvarig kräver självständighet, ansvarstagande, samarbetsförmåga och flexibilitet. Kvalitet är en viktig del i arbetet och vi förutsätter att våra medarbetare arbetar med ambitionen att leverera det bästa möjliga resultatet och sätter kunden i fokus.
Vi söker dig som gillar att vara ute och träffa nya människor och arbeta för att få in nya till företaget. Det gäller att vara kreativ för att hitta dem och du behöver vara orädd för att ta nya kontakter och initiativ. Du behöver uppskatta att få arbeta självständigt och våga ta egna beslut inom givna ramar. Det är viktigt att du känner dig bekväm med att prata engelska då en kollega du kommer samarbete nära med pratar engelska.
ARBETSBESKRIVNING
Nu söker vi en kundansvarig till Göteborg!
Som kundansvarig förvaltar du företagets relationer med handläggare, kunder och är delaktigt i uppstarten av nya kundärenden. Som kundansvarig inom personlig assistans ansvarar du i samråd med verksamhetschefen för planering, genomförande och uppföljning av verksamheten. Du tar ekonomiska beslut inom givna ramar, har delegerat arbetsmiljöansvar samt leder och fördelar det dagliga arbetet.
Tjänsten innefattar personalledning vilket innebär att koordinera medarbetarna och skapa deras arbetsschema. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. att leda personalmöten och upprätta goda relationer med sin personalgrupp. Administration ingår i arbetsuppgifterna vilket gör att kundansvarige bl.a. hanterar personalens tidsrapportering till Försäkringskassan, lönerapportering och följer upp att dokumentation genomförs. Du är närmaste chef till de personliga assistenterna i din enhet.
Ett krav för tjänsten är B-körkort.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet!
MERITERANDE:
• Tidigare erfarenhet av uppdrag som kundansvarig eller motsvarande.
• Erfarenhet av personalledning.
• Eftergymnasial utbildning
HUR SKER REKRYTERINGEN
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum, inkom med din ansökan så fort som möjligt!
OmsorgsCompagniet värnar om både kunder och personalens trygghet och har därför som rutin att alltid begära ett utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt.
Du beställer själv registerutdraget enligt enskild person från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsr... Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7287123-1859029". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Omsorgscompagniet i Norden
(org.nr 556640-2292), https://karriar.oc.se
Drottninggatan 22 (visa karta
)
411 14 GÖTEBORG Arbetsplats
OmsorgsCompagniet Jobbnummer
9760947