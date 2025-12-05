Kundansvarig innesäljare inom maskinredskap till Fronteq
Framtiden i Sverige AB / Säljarjobb / Götene Visa alla säljarjobb i Götene
2025-12-05
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Götene
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige
Vill du bli en central del i ett företag där kundrelationer, kvalitet och lösningar står i fokus?
Hos Fronteq får du chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du är navet mellan kunder, produktion och digitala plattformar. Som innesäljare blir du en viktig kontaktpunkt för företagets kunder och ser till att allt flyter smidigt - från order till leverans. Är du redo att ta nästa steg? Skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-12-05Om företaget
Fronteq är en av Sveriges ledande tillverkare av redskap för grävmaskiner och hjullastare. Företagets produkter används av professionella entreprenörer inom anläggning, industri, terminaler, bergshantering och gruvor. Fronteq står för robusta, driftsäkra lösningar med hög kvalitet och tekniknivå - och företaget är stolta över att deras varumärken Götene, UFO, Siljum och Eslöv är välkända i branschen. Hos Fronteq blir du en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete, initiativ och långsiktiga relationer.
Om rollen
Som innesäljare hos Fronteq är du kundens trygga punkt och ser till att deras behov möts på bästa sätt. Du arbetar främst med befintliga kunder och hanterar inkommande ordrar via telefon, e-post och företagets e-handelsplattform. Rollen är bred och varierad - du är både administratör, koordinator och ibland ansiktet utåt vid kundbesök eller mässor.
I rollen ingår även viss flexibilitet - exempelvis kan det förekomma att du övernattar i samband med kundbesök eller mässor, ungefär en gång i månaden. Du har också möjlighet till hybridarbete, vilket ger flexibilitet i vardagen.
Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar
Ta emot och hantera kundorder via telefon, e-post och e-handelsplattformen.
Säkerställa att priser och information på plattformen är korrekta.
Ha tät dialog med produktionsenheten och skapa effektiva rutiner tillsammans.
Besöka befintliga kunder vid behov för att stärka relationer.
Koordinera enklare marknadsaktiviteter, t.ex. uppdateringar på sociala medier.
Delta i planering och förberedelser inför mässor och event.
Bidra med lösningsorienterat tänkande i det dagliga arbetet.
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, social och gillar att ha många bollar i luften. Du är den som säger "Det fixar vi!" och ser möjligheter där andra ser hinder. Du har en grundläggande teknisk förståelse, gärna kopplat till maskiner som grävmaskiner eller hjullastare, och trivs med att vara en del av ett team där samarbete är nyckeln.
Vi tror att du har
God datavana och förmåga att hantera digitala verktyg.
Grundläggande kunskap om entreprenadmaskiner eller liknande.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Det är meriterande om du även har
Erfarenhet av kundservice eller innesälj.
Intresse för marknadsföring och sociala medier.
Erfarenhet av enklare administrativt arbete kopplat till e-handel.
Som person ser vi gärna att du är
Lösningsorienterad - du hittar vägar framåt.
Flexibel - du anpassar dig efter kundens behov.
Relationsskapande - du bygger förtroende och långsiktiga samarbeten.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden brinner för att skapa möjligheter - på riktigt.
Genom vår expertis inom bemanning och rekrytering hjälper vi människor att hitta rätt jobb och företag att hitta sina framtida stjärnor. Vi är specialister på att matcha talanger med arbetsplatser där de verkligen kan växa och göra skillnad.
Med kontor på sju orter runt om i Sverige är vi nära både våra kunder och kandidater.
För den här tjänsten kommer du bli direktanställd hos kundföretaget.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: 100%
Arbetstid: Dagtid
Ort: Götene eller Bygdsiljum
Lön: Enligt överenskommelse
Processen
CV-urval
Intervju med Framtiden
Referenser
Intervju med kundföretaget
Urval sker löpande. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51738_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Andreé Ryberg andree.ryberg@framtiden.com Jobbnummer
9631996