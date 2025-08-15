Kundansvarig Företag till vårt kontor i Helsingborg
2025-08-15
Har du en passion för att göra affärer och bygga relationer? Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Vara en del av vårt företagsteam som arbetar med företagsaffären i Helsingborg och Nordvästra Skåne.
Ha eget kund- och resultatansvar där du förvaltar och utvecklar din egen kundportfölj genom kundnöjdhet, lönsamhet, proaktivitet och prospektering.
Leda teamet med kundstöd och specialister som är knutna till dina kunder.
Skapa starka kundrelationer genom värdeskapande och långsiktig affärsrådgivning med skräddarsydda affärsupplägg inkl. kreditgivning.
Vara en god ambassadör för Swedbank och företräda banken i olika sammanhang.
Arbeta proaktivt där nätverkande och prospektering på den lokala marknaden är centrala delar i uppdraget.
I denna roll behöver du: Ha erfarenhet från att arbeta som kundansvarig företagsrådgivare inkluderat kreditgivning där teamarbete med kunstöd och specialister är meriterande.
Stark drivkraft och förmåga att arbeta strukturerat, målinriktat och affärsmässigt
Stort engagemang och en mycket god analytisk förmåga.
Lätt för att skapa relationer med både kunder och kollegor och trivas med att representera banken externt.
En relevant akademisk examen inom ekonomi, finans eller motsvarande
God muntlig och skriftlig framställning.
Högt affärsfokus med ansvar för både eget utfall samt teamets leverans.
Swedsec Rådgivarlicens.
På Swedbank är medarbetarna vår största tillgång. Vi har en kultur som bygger på respekt, inkludering och öppenhet, där varje medarbetares röst är viktig. Vi stöttar kontinuerlig utveckling. Du som arbetar hos oss leder din egen utveckling och hittar utmaningar som inspirerar dig. Vi värnar om ditt välmående och erbjuder en hållbar och flexibel arbetsmiljö. Som anställd ingår du i gruppgemensamt prestationsprogram och erbjuds tjänstepension, frivillig sjukförsäkring samt andra attraktiva förmåner. Vi arbetar genom våra värderingar: Öppen, Enkel och Omtänksam. Tillsammans levererar vi en positiv och unik upplevelse för våra kunder. Tillsammans gör vi skillnad.
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och......få möjligheten att jobba på en växande och spännande företagsmarknad tillsammans i ett team med bred kompetens, starkt affärsfokus och ett gott arbetsklimat. Vi gillar att träffa kunder, göra långsiktiga affärer och har en stark drivkraft att nå högt uppsatta mål. Teamarbete är nyckel till framgång och vår målsättning är att genom proaktivitet överträffa kundernas förväntningar och skapa kundnöjdhet. Jag ser utveckling och eget ansvar, för såväl det egna utfallet och teamets, som viktiga och naturliga delar för att du ska trivas. Jag är övertygad om att man växer med ansvar och delaktighet. Engagemang och delaktighet är hörnstenar hos oss och hjälper oss att utvecklas och utveckla företagsaffären i Nordvästra Skåne." Emil Lennartsson, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-07-20. Placeringsort: Helsningborg
Rekryterande chef: Emil Lennartsson 0431-415 292
Vänligen observera att rekryteringsarbetet kan ta lite längre tid än normalt då det är sommarsemester.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
#LI-LB1 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedbank AB
(org.nr 502017-7753) Arbetsplats
Swedbank Kontakt
Emil Lennartsson emil.lennartsson@swedbank.se Jobbnummer
9459497