Kundansvarig förebyggande brand, första hjälpen och utbildning

2025-08-29
Göteborg
Vi söker en kundansvarig för förebyggande brand, första hjälpen och utbildning till nya och befintliga kunder i Göteborgsområdet.
SafeAid AB hjälper kunder med förebyggande brandskydd, första hjälpen och med utbildningar inom första hjälpen, brandskydd och krishantering. Våra kunder är företag över hela landet och vi söker nu en kundansvarig till Göteborg.
Vi är ett företag med stark teamkänsla och huvudkontor i Eskilstuna. Våra femton kollegor finns runt om i landet.
Övergripande ansvar
Som Kundansvarig med specialisering inom service, brandsäkerhet och utbildning ansvarar du för att bidra till SafeAid:s framgång genom att arbeta med flera funktioner, inklusive försäljning, kundvård, service och utbildning. Du ingår i ett team där samarbete är centralt, och vi hjälps åt för att nå våra gemensamma mål. Rollen är flexibel och omfattar olika arbetsuppgifter beroende på verksamhetens och teamets behov.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som en del av teamet kommer du att arbeta med:
Kundansvar
Upprätthålla och utveckla relationer med befintliga kunder.
Säkerställa att kunderna får tillgång till SafeAid: hela erbjudande.
Identifiera och erbjuda lösningar som möter kundernas förändrade behov.
Service och underhåll
Genomföra regelbundna kontroller och underhåll av första hjälpen- och brandskyddsutrustning.
Dokumentera utförd service och rapportera enligt gällande riktlinjer.
Utbildning och rådgivning
Planera och genomföra utbildningar inom första hjälpen, brandskydd och utrymning.
Anpassa utbildningens innehåll efter kundens specifika behov och säkerställa hög kvalitet.
Brandsäkerhet
Säkerställa att kundernas brandskydd uppfyller aktuella riktlinjer och standarder.
Identifiera och erbjuda merförsäljning av produkter och tjänster inom brandsäkerhet.
Samarbete och teamarbete
I denna roll arbetar du nära andra teammedlemmar, inklusive tekniker, instruktörer och kundansvariga. Vi strävar efter att skapa ett samarbetsklimat där vi stöttar varandra för att säkerställa bästa möjliga kundnöjdhet och uppnå våra gemensamma mål. Rollen innebär också flexibilitet, där du vid behov kan hjälpa kollegor med deras arbetsuppgifter och ta del i andra delar av verksamheten.
Kompetens och kvalifikationer
Erfarenhet inom kundvård, service och utbildning.
Certifieringar inom första hjälpen och brandsäkerhet är meriterande.
God planerings- och dokumentationsförmåga.
B-körkort krävs.
Ansvarstagande, självgående problemlösare.
Affärsdriven
Serviceinriktad med kundfokus
Noggrann men flexibel och anpassningsbar
Teamorienterad lagspelare
Arbetsförhållanden
Arbetet utgår hemifrån och utförs till största delen hos kunder i Göteborgsområdet, med möjlighet till resor och övernattningar vid behov.
Välkommen med din ansökan till ansokning@safeaid.se
Då vi kallar till intervjuer löpande kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För mer information vänligen kontakta:
För mer information vänligen kontakta:
P-O Olsson via mejl på p-o.olsson@safeaid.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Safeaid AB
(org.nr 556795-7393)
413 10 GÖTEBORG Körkort
Arbetsplats
Göteborg
Göteborg Kontakt
HRM
P-O Olsson p-o.olsson@safeaid.se 0705611166 Jobbnummer
