Kund- och servicemedarbetare Piteå - deltid eller heltid
Nkv Kontorsvaror AB / Butikssäljarjobb / Piteå Visa alla butikssäljarjobb i Piteå
2026-03-11
Vi söker nu en butik och servicemedarbetare till vår verksamhet i Piteå.
Det här är en varierad roll för dig som trivs i ett arbete där kundkontakt och praktiska arbetsuppgifter går hand i hand. Du arbetar både i butik och med den dagliga hanteringen av varor, beställningar och leveranser.
I rollen hjälper du kunder i butiken, tar emot och hanterar inkommande leveranser samt ser till att beställningar och utgående varor hanteras på ett smidigt sätt. Arbetet innebär också att svara i kundtjänsttelefon och vid behov hjälpa till med leveranser eller enklare montering hos kund.
Tjänstens omfattning bestäms i dialog med dig som söker. Ange i din ansökan om du är intresserad av att arbeta 50, 75 eller 100 procent.
Om verksamheten
NKV Kontorsvaror har sedan 1975 arbetat med försäljning av kontorsmaterial, möbler och inredning, trycksaker samt städ och kemprodukter.
Vi är ett familjeföretag med åtta egna enheter från Kiruna i norr till Solna i söder. Vår verksamhet bygger på långsiktiga kundrelationer där kunskap, service och pålitlighet är centrala delar.
Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär en kombination av kundservice och praktiska arbetsuppgifter. Dina uppgifter kan bland annat vara att:
• Hjälpa kunder i butik och ge service kring produkter och beställningar.
• Ta emot och hantera inkommande leveranser.
• Plocka och förbereda utgående varor och beställningar.
• Hantera vissa beställningar till leverantörer.
• Svara i kundtjänsttelefon och hjälpa kunder med frågor.
• Hjälpa till med vissa leveranser till kund.
• Utföra enklare montering, till exempel av möbler.
Vi söker dig som
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är en person som:
• Tar ansvar och ser till att saker blir gjorda.
• Trivs med både kundkontakt och praktiskt arbete.
• Har ordning och struktur i ditt arbete.
• Är serviceinriktad och lösningsorienterad.
• Har lätt att samarbeta och bidra till ett bra arbetsklimat.Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning.
• B-körkort är ett krav.
• Erfarenhet från butik, lager eller servicearbete är meriterande.
Vi erbjuder
• En varierad roll med stort eget ansvar.
• En arbetsplats med korta beslutsvägar.
• Ett engagerat team där man hjälps åt och tar ansvar tillsammans.
• Möjlighet att arbeta 50, 75 eller 100 procent.
Frågor
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Johan Dullbo
Enhetschef Piteå
070-366 33 13
Johan Karlsson
072-080 19 35Så ansöker du
Skicka CV, personligt brev samt skol och arbetsbetyg till
Märk din ansökan: Butik och servicemedarbetare - Piteå
Ange i din ansökan om du är intresserad av att arbeta 50, 75 eller 100 procent.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
