Kund- och personalansvarig inom personlig assistans
Elfa Assistans I Sverige AB / Sjukvårdschefsjobb / Solna Visa alla sjukvårdschefsjobb i Solna
2026-02-19
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
Visa alla jobb hos Elfa Assistans I Sverige AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
ELFA Assistans i Sverige AB bedriver personlig assistans och vänder sig till personer med funktionsnedsättning som vill leva ett aktivt och utvecklande liv. All verksamhet bedrivs med utgångspunkt i LSS intentioner om individens rätt till delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande och vår vision är att företaget ska betraktas som ett kompetent och personligt assistansbolag som genom samverkan uppnår höga resultat vad gäller nöjdhet hos brukare, anhöriga och medarbetare.
Vi söker nu en engagerad och lösningsfokuserad person som vill arbeta som Kund- och personalansvarig hos oss.
I rollen som Kund- och personalansvarig kommer du ha ett övergripande ansvar för att koordinera ett antal assistansuppdrag, där varje uppdrag omfattar brukaren och dennes assistenter. Du kommer jobba i nära samarbete med brukarna och dina uppgifter kommer bland annat bestå av rekrytering, utformning av insatsen, arbetsledning på distans och arbetsmiljöarbete.
Vi vill att du ska ha erfarenhet av personlig assistans sedan tidigare och att du är bekant med LSS, den lagstiftning som ligger till grund för vårt verksamhetsområde. Vidare är vi i behov av dig som behärskar svenska i tal och skrift och det är meriterande att du talar arabiska. I ditt arbete kommer du möta många människor och det är därför viktigt att du är bra på att skapa och vårda relationer, att du kan uttrycka dig tydligt och respektfullt samt att du är mån om att vara professionell i alla lägen.
I gengäld kan vi erbjuda dig en arbetsplats med trevliga kollegor och ett arbete med möjlighet till utveckling samt möjlighet till flextid och distansarbete.
Eftersom vi har brukare på flera orter i landet kommer arbetet att innebära en del resor. B-körkort är ett krav och tjänstebil finns att tillgå. Tjänsten är på 100%, din arbetstid kommer i grunden vara måndag-fredag mellan 8-17, men detta kan avvika vid möten och aktiviteter.
Tillträde: snarast/enligt överenskommelse Ersättning
Månatlig löneutbetalning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elfa Assistans I Sverige AB
(org.nr 556798-2813) Kontakt
Meriam Ibrahim 08-700 20 60 Jobbnummer
9751163