Kund- och logistikkoordinator, Dagab Inköp & Logistik
Dagab Inköp & Logistik AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-02-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dagab Inköp & Logistik AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Dagab skapar, lagerhåller och levererar sortimentet till Axfoodkoncernens kedjor såsom bl a Hemköp, Willys, City Gross, Snabbgross, Urban Deli och Apohem. Vi utvecklar också egna varumärken, bl.a. Garant, Eldorado och Såklart. Vår verksamhet vilar på goda värderingar för jord, människa och samhälle, vilket genomsyrar allt från sortimentsutveckling, paketering och transport - till hur vi agerar mot våra medarbetare. På så sätt ger vi våra kunder förutsättningar att göra schyssta, hållbara val.
Med andra ord - hos oss är du med och påverkar det vardagliga livet för en sisådär tio miljoner människor. Vi tror på att vi gör skillnad - tillsammans. Välkommen du med!
Bli en av oss
Hos oss kliver du in i ett team som varje dag håller ihop helheten mot våra externa kunder. Vi ansvarar för att sortiment, kampanjer, priser och leveranser fungerar i praktiken - och att allt hänger ihop trots att förutsättningarna ändras.
Här får du kollegor som är nyfikna, stöttande och vana vid att kavla upp ärmarna när det behövs - och som vet att välfungerande logistik gör verklig skillnad i hela kedjan, från leverantör till butik.
Det här får du göra
I den här rollen blir du en del av ett team som har ansvar för sortiment, kampanjer, pris, analys och uppföljning mot våra externa kunder. Arbetet är brett och varierat, med både administrativa och analytiska moment - och ett tydligt kundfokus.
Du kommer bland annat att:
• Säkerställa att varor finns på rätt plats i rätt tid genom daglig uppföljning.
• Identifiera och analysera avvikelser när något inte går som planerat och ta ansvar för att reda ut orsaker och driva lösning framåt.
• Arbeta administrativt och analytiskt i flera system, med fokus på struktur, kvalitet och uppföljning.
• Delta i och hantera lanseringar av nya artiklar och kampanjer.
• Ha löpande kontakt och bygga relationer med kunder, leverantörer och interna funktioner såsom inköp och kategori.
Här är dagarna sällan likadana. Variation i volymer, kampanjer och leveransförutsättningar gör att rollen kräver god prioriteringsförmåga, eget ansvar och samarbete med kollegor.
Det här förväntar vi oss
Vi söker dig som trivs i en administrativ och analytisk roll med tydligt kundfokus, där struktur och uppföljning är avgörande för att lyckas. Du planerar och driver ditt arbete självständigt, men förstår värdet av att ta hjälp och samarbeta tätt i teamet.
Vi tror att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom supply chain, inköp, ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• God vana av Office-paketet, särskilt Excel.
• Lätt för att sätta dig in i olika system.
För att trivas hos oss är du:
• Strukturerad och analytisk, med förmåga att följa upp, dra slutsatser och driva processer vidare.
• Ansvarstagande och självgående, med god planeringsförmåga.
• Kommunikativ och trygg i dialog med kunder och leverantörer, även i pressade situationer, med ett lösningsorienterat och relationsskapande förhållningssätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av SAP, har arbetat i en administrativ roll, eller har bakgrund från butik - gärna inom dagligvaruhandeln.
Det här erbjuder vi
På Dagab blir du del av en organisation med starkt fokus på hållbarhet, moderna logistiklösningar och ständig utveckling. Vi arbetar tillsammans för att förenkla människors vardag och göra det möjligt att välja bra och hållbara livsmedel.
Hos oss får du bland annat:
• Rabatt hos våra kedjor och butiker.
• Pension & försäkringar enligt kollektivavtal.
• Friskvårdsbidrag.
• Ett varmt och kompetent team där vi delar kunskap, stöttar varandra och har nära till beslut.
Praktisk information
• Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders provanställning.
• Omfattning: Heltid.
Önskat startdatum är 2026-04-01 eller tidigare.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Alexander Israelsson, alexander.israelsson@dagab.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-02-22. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer. Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
.
Om Dagab Inköp & Logistik
Dagab driver och utvecklar koncernens sortiment, inköp och logistik. Dagab har en nyckelroll i Axfoods arbete med att ständigt effektivisera varuflödet. Dagab omsätter drygt 74 miljarder kronor (2023) och ingår i Axfood AB som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm AB:s Large Cap-lista.
Dagab är en del av Axfood, vårt gemensamma uppdrag hittar du om du klickar här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dagab Inköp & Logistik AB
(org.nr 556004-7903)
Solnavägen 4 (visa karta
)
113 65 STOCKHOLM Jobbnummer
9724891