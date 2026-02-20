Kund- och konsultansvarig - Driv hela affärscykeln inom rekrytering
Vi söker dig med erfarenhet från rekryterings-/ konsultbranschen som vill fortsätta utvecklas i en bred roll som kombinerar kundansvar, rekrytering och konsultansvar. Här arbetar du i en roll som Karriär- och rekryteringspartner till erfarna ingenjörer inom IT/ teknikområdet. En relationsbyggande roll, där du ingår i ett kunnigt team samtidigt som du har stort eget ansvar och möjlighet att påverka ditt arbete!
DINA ARBETSUPPGIFTER
Som Karriär- och rekryteringspartner arbetar du med hela affärscykeln- från start till mål. Du bygger relation med aktuella kandidater, utgår från kandidatens kompetens och matchar ihop kandidat med arbetsmöjlighet hos Framtidens kundföretag. Rollen innehåller en bredd av arbetsuppgifter, du har stor möjlighet att själv påverka och forma din vardag och utveckling i rollen! Detta är en ny roll och avdelning på Framtiden, du kommer in i ett tidigt stadie och får vara med tidigt i resan! Vi ser att din erfarenhet och engagemang bidrar till fortsatt utveckling och framgång på avdelningen!Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
• Sökning och prospektering av högintressanta kandidater, samt urval
• Genomföra intervjuer och kvalitetssäkring av kandidater
• Prospektera relevanta kunder inom främst IT/ teknikområdet
• Matcha och presentera kandidater mot aktuella avtalskunder och nya potentiella företag
• Bygga och underhålla kandidatnätverk och kundrelationer
• Upprätta avtal med kunder och kandidater
• Onboarding av konsulter samt uppföljning under uppdrag med både kund och konsult.
DIN PROFIL
Vi söker dig som har erfarenhet från rekryterings-/ konsultbranschen. Antingen från försäljning, rekrytering eller konsultansvar. Har du vana från en 360-roll, ännu bättre!
Du är relationsbyggande, kommunikativ och affärsmässig. Du trivs att arbeta med frihet under ansvar, och driver själv på för dig egen utveckling! Du tar ägande över ditt arbete och driver gärna på din omgivning för att lyckas tillsammans!Kvalifikationer
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom rekryterings-/ konsultbranschen
• Flytande i svenska och engelska
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av uppsökande försäljning
• Erfarenhet av rekrytering, eller en 360-roll
• Erfarenhet av IT/ Teknik-området
OM FRAMTIDEN
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Vi gör skillnad genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera talanger till rätt företag främst inom IT/Teknik, ekonomi och kontor. Framtiden startade 2004 och finns idag på sju orter i Sverige.
Som medarbetare på Framtiden skall det vara roligt att gå till jobbet! Vi är ett ambitiöst och härligt gäng som gillar att umgås med varandra och samtidigt utvecklas. Här strävar vi alltid efter att bli vårt bästa jag genom utbildning, träning och ständig utveckling i våra roller.
För oss på Framtiden är balansen mellan jobb och privatliv viktigt, därför tillämpar vi förtroendetid och flexibel arbetsplats. Vi har också förmåner som exempelvis utbildningsbidrag, väl tilltaget friskvårdsbidrag och gemensam frukost varje dag. Det finns möjlighet till delägarskap. Vi erbjuder attraktiv lön och bonusmodell.
Vi står för hög service, kvalitet och har ett klimat som är familjärt och grundat i sunda värderingar. Om du vill ha en arbetsplats präglad av en positiv kultur där vi, medarbetarna, är i fokus är Framtiden rätt ställe för dig.
VÅR REKRYTERINGSPROCESS
• Telefonintervju
• Personlighets- och logiktest
• Intervju med rekryterare
• Intervju med rekryterande chef och caseövning
• Referenstagning
VILLKOR
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: 100%
Ort: Stockholm eller Göteborg (placering avgörs av kandidat)
Vi arbetar löpande med urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
