Kund- och affärsansvarig till Göteborgs Stads Parkering
2026-04-24
Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
I denna roll kommer du att stödja Kund- och affärsansvariga på enheten med bland annat kontakt med företagskunder och affärspartners vid planering och beställning vid förändringar på områden genom interna beställningar samt kontakt med motparter och utförare, faktureringsunderlag och uppföljning. Du kommer också att få utreda olika frågor och arbeta i projektform inom olika ämnen.
Du har ansvar för ett antal egna affärspartners med uppgift att utveckla, bibehålla och optimera affären - samtidigt som du säkerställer att den parkerande kunden får en smidig och positiv upplevelse. Rollen är både operativ, analytisk och strategisk, och du arbetar nära kollegor från flera funktioner i bolaget samt samverkar med kontaktpersoner hos affärspartnern. Du blir en sammanhållande länk som ser till att vi tillsammans når våra mål och skapar en helhetsupplevelse för både kunder och affärspartners
Tjänsten omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
• Arbeta för att parkering och tillhörande tjänster skapar en god kundupplevelse och ett hållbart affärsresultat för dina affärspartners.
• Bygga, utveckla och vårda relationer med affärspartnern genom aktivt nätverkande för att skapa förtroende och få en djupare förståelse för deras behov och utmaningar.
• Vara kontaktperson i operativa frågor som förändringar, uppstarter av nya områden eller utveckling av befintliga hos affärspartnern.
• Analysera data som beläggning, utfall och produktmix samt sammanställa rapporter som du, teamet och affärspartners använder inför beslut.
• Säkerställa att avtal efterlevs, initiera åtgärder och förbättringar inom avtalsramen samt föreslå vidare förändringar när det behövs.
• Samordna och skapa interna förutsättningar för att olika funktioner i bolaget ska kunna möta affärspartnerns behov och förväntningar.
Du blir en del av ett team på sju personer inom enheten Marknad, som tillsammans ansvarar för den pågående affären. Här stöttar, inspirerar och löser man problem tillsammans samt utvecklar arbetssätt gemensamt. För att du ska trivas på avdelningen är det viktigt att du tycker om att bidra, lyssna, samarbeta och tro på styrkan i att göra saker tillsammans.
Tjänsten som Kund- och affärsanvarig är ett konsultuppdrag på heltid. Uppdraget beräknas starta 2026-06-15 och löper t.o.m. 2027-05-30. Därefter finns möjlighet till eventuell förlängning, i maximalt ytterligare sex månader.
Krav för tjänsten:
• Ekonomisk eller affärsinriktad högskoleutbildning, alternativt likvärdig utbildning
• 3-5 års erfarenhet från en liknande roll
• Du har både strategiska och operativa förmågor och är trygg i att:
• Arbeta analytiskt, identifiera mönster och förebygga problem.
• Följa upp affärsutvecklingen och driva förbättringar.
• Lyssna in andras perspektiv och föra dialoger med öppenhet och respekt.
• Upptäcka problem tidigt, lyfta dem i teamet och driva lösningar framåt.
• Agera proaktivt och flexibelt utifrån förändrade behov.
• Skapa förtroende och förmedla energi och tydlighet i dina dialoger.
• Bygga starka relationer och samarbeta för att nå gemensamma mål.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM
Om dig:
Du är en person som lyssnar in, samarbetar prestigelöst och hjälper till där det behövs för att gruppen ska lyckas. Du är medveten om dina styrkor och svagheter och tar gärna stöd av kollegor för att skapa bästa möjliga resultat. Ett genuint intresse för kunder och deras situationer är en självklarhet för dig.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande med sista ansökningsdag är 2026-05-13
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
