Kund- och affärsansvarig till Göteborgs Stads Parkering - Marknad
2026-04-24
Har du erfarenhet av affärs- och kundansvar? Är du både analytisk och operativ med många kontaktytor? Då har vi uppdraget för dig!
Om uppdraget
Göteborgs Stads Parkering är ett kommunalt bolag som utvecklar och förvaltar parkeringslösningar för en hållbar och tillgänglig stad. Genom varumärket Parkering Göteborg hanteras årligen cirka 18 miljoner parkeringar och omkring 12 000 kundavtal.
Utöver egna parkeringsområden samarbetar bolaget med kommunala markägare, så kallade affärspartners, vilket möjliggör en effektiv användning av stadens ytor och fler tillgängliga parkeringstjänster.
Nu förstärks affärsområdet Marknad med en konsult under cirka ett år, med möjlighet till förlängning.
Om rollen
Du arbetar nära kund- och affärsansvariga och bidrar till att utveckla och optimera affären tillsammans med bolagets affärspartners. Rollen innebär en kombination av operativt arbete, analys och affärsutveckling, där du fungerar som en länk mellan interna funktioner och externa parter.
Du hanterar bland annat planering och beställningar vid förändringar i parkeringsområden, dialog med kunder och affärspartners, samt uppföljning och faktureringsunderlag. Du ansvarar även för egna affärspartners och arbetar med att utveckla affären och säkerställa en god kundupplevelse.
Rollen är både operativ och strategisk och innebär nära samarbete internt och externt, där du bidrar till helhet, struktur och fortsatt utveckling.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Bygga och utveckla relationer med affärspartners
Vara kontaktperson i operativa frågor (förändringar, uppstarter, utveckling)
Hantera beställningar, uppföljning och faktureringsunderlag
Analysera data (beläggning, utfall, produktmix) och ta fram beslutsunderlag
Säkerställa att avtal efterlevs och initiera förbättringsåtgärder
Samordna interna funktioner för att möta affärspartnerns behov
Delta i och driva projekt inom olika utvecklingsområden
Du blir en del av ett team om sju personer inom enheten Marknad. Här präglas arbetet av samarbete, kunskapsdelning och gemensamt ansvar för affären.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd hos oss på StudentConsulting och jobbar som konsult hos Göteborgs Stads Parkering. Tjänsten är på heltid och planerar att starta 2026-06-15 och löper t.o.m. 2027-05-30, med möjlighet till förlängning.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten:
3-5 års erfarenhet från liknande roll
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi/affär eller motsvarande
God analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet
Erfarenhet av kundrelationer och affärsutveckling
Förmåga att kombinera strategiskt och operativt arbete
Vi söker dig som är:
Prestigelös och samarbetsorienterad
Strukturerad, ansvarstagande och lösningsfokuserad
Relationsskapande med ett genuint kundfokus
Proaktiv och flexibel i ett föränderligt sammanhang
Kommunikativ och trygg i dialog med olika intressenter
Passar ovan på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stora Badhusgatan 6 (visa karta
)
411 21 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sara Johansson goteborg.professional@studentconsulting.com
9875669