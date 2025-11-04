Kund- & Säljansvarig Stadsnät på Falu Energi & Vatten
2025-11-04
Stadsnätet i Falu kommun växer och vi satsar på att stärka vår närvaro och bygga fler värdefulla kundrelationer. Nu söker vi en Kund- & Säljansvarig som vill driva försäljning och kundbearbetning med fokus på värdebaserad försäljning, samordning och långsiktiga affärer. Är du kommunikativ, affärsdriven och har tekniskt intresse? Då kan detta vara din nästa utmaning!
Arbeta som Kund- & Säljansvarig Stadsnät
Som Kund & Säljansvarig har du en nyckelroll i att driva försäljning och bygga starka kundrelationer - från privatpersoner till företag och bostadsrättsföreningar. Du arbetar både strategiskt och operativt med kundbearbetning, samordning mellan verksamhetsområden och uppföljning av uppdrag. Du får stort utrymme att påverka arbetssätt och bidra till vår affärsutveckling. Rollen är kundnära och affärsdriven, med fokus på att skapa struktur, bygga långsiktiga relationer och driva affärer som gör skillnad.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Ansvar för kundärenden och administration kopplat till uppdrag, fakturering och daglig verksamhet.
• Samarbete med Marknadsansvarig kring kommunikation, kampanjer och kundinformation.
• Aktivt deltagande vid mässor, event och kundträffar för att möta kund och stärka varumärket.
• Du ingår i ett engagerat och kompetent team som stöttar varandra och delar kunskap för att utvecklas tillsammans.
Martin om rollen och gruppen: "Rollen som Kund- & Säljansvarig hos oss handlar inte bara om att sälja - det handlar om att skapa värde för människor, företag och hela samhället. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team med mycket energi, humor och framåtanda. Vi har en stark yrkesstolthet och hjälps åt, delar kunskap och firar framgångar tillsammans. På FEV får du kombinera samhällsnytta med teknik och innovation, i en kultur som präglas av öppenhet, omtanke och ett stort engagemang. Här finns utrymme att växa, påverka och ha roligt på vägen - samtidigt som du bidrar till något som verkligen betyder något för Faluns framtid."Publiceringsdatum2025-11-04Profil
För att lyckas i rollen som Kund- & Säljansvarig tror vi att du är en person som drivs av resultat och att skapa värde för både kund och verksamhet. Du har ett genuint intresse för teknik och digital infrastruktur, och trivs i en roll där du får kombinera affärsmässighet med relationsbyggande arbete. Du är van att arbeta strukturerat, har god förmåga att prioritera och är trygg i att ta ansvar för både operativa uppgifter och långsiktig planering.
Du är lyhörd, kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende i mötet med kund - där värdebaserad försäljning är en naturlig del av ditt arbetssätt.
Du som söker har:
• Lägst gymnasieutbildning
• Några års arbetslivserfarenhet inom kundansvar, kundvård, försäljning eller annat relationsskapande arbete
• Intresse för teknik och digital infrastruktur
• Vana att arbeta med dator och digitala verktyg
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av försäljning av tekniska produkter eller tjänster
• Erfarenhet av värdebaserad försäljning
I den här rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Det bästa med att jobba hos oss
Hos oss får du en arbetsplats som ger dig möjlighet att förena ett spännande jobb med livskvalité. Vi kännetecknas av att vara en öppen, lyhörd och innovativ arbetsgivare där varje medarbetare är viktig. Alla ska känna att de vill, vågar och kan fatta beslut i sin vardag. Alla medarbetare ska känna en stark gemenskap och erbjudas utvecklingsmöjligheter inom företaget.
Vi är måna om våra medarbetare och erbjuder flera förmåner som till exempel friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, pensionsrådgivning, flextid, arbetstidsförkortning, personalklubb och fri tillgång till gymnastikhall/gym.
Anställningsvillkor
• Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.
• Heltid
• Tillträde enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan
Registrera din ansökan via länken senast 2025-11-25. Bifoga CV som beskriver utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev. Som en del av urvalsprocessen kan vi komma att använda automatiska videointervjuer.
Vi erbjuder medflyttandeservice för respektive genom https://rekryteringslots.se/.
I den här rekryteringen samarbetar vi med rekryterings- och bemanningsföretaget Adecco. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
Vid frågor
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Martin Persson, Chef Stadsnät via 023-77 49 49 eller martin.persson@fev.se
alternativt rekryterare Ulrika Struve på Adecco via 073-684 70 83 alt. ulrika.struve@adecco.se
.
Tillsammans skapar vi framtidens Falun
Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 1085 miljoner kronor per år och har cirka 240 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun.
Vi ser oss som en engagerad samhällsbyggare som med hållbarhet och kundens bästa i fokus utvecklar samhället. Det gör vi genom en kultur där vi vågar utmana och utvecklas, där vi alla känner ansvar och möter varje människa med öppenhet. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
