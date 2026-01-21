Kund Och Servicekoordinator Till Biab Lås & Larm
2026-01-21
BIAB Lås & Larm är en ledande aktör inom lås och säkerhetsbranschen. Vi arbetar med både privatpersoner och företag och erbjuder heltäckande säkerhetslösningar inom lås, passagesystem och larm. Med lång erfarenhet, starkt kundfokus och hög kompetens levererar vi trygghet och kvalitet i varje uppdrag. Vår personal är vår största tillgång, tillsammans skapar vi lösningar som gör skillnad.
Som kund och servicekoordinator hos BIAB Lås & Larm får du en nyckelroll i att skapa ordning, struktur och flyt i det dagliga arbetet. Du blir länken mellan våra kunder, tekniker och ledning den som planerar, följer upp och ser till att allt rullar smidigt.
Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt. Ta emot inkommande ärenden, fördela uppdrag, kommunicera med kunder och bidra med förbättringar i rutiner och arbetssätt. Du kommer även att leda och koordinera tekniker under uppdrag.
Rollen passar dig som trivs i en vardag med högt tempo, kan ha många bollar i luften, mycket ansvar och många kontaktytor.
Som kund och servicekoordinator kommer du bland annat att:
Ta emot och planera inkommande serviceuppdrag och installationer.
Prioritera och fördela uppdrag till tekniker utifrån kundbehov och resurser.
Slutföra, dokumentera och fakturera t.ex. serviceuppdragen och avtalsservicar.
Ha daglig kontakt med kunder och tekniker för att säkerställa god kommunikation under hela uppdraget.
Följa upp ärenden och bidra till hög kundnöjdhet.
Leda, ge instruktioner och koordinera resurser på ett tydligt och effektivt sätt.
Identifiera förbättringsområden och bidra med input till utveckling av processer.
Önskad Profil:
Erfarenhet av kundservice, planering eller koordination, gärna inom teknik, bygg, el eller VVS.
God dator och systemvana.
God kunskap i MS Officepaket.
Flytande svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Vi söker dig som är:
Strukturerad, du håller ordning även när tempot är högt och flera uppdrag pågår samtidigt. Du kommer bli vår "spindel i nätet" och trivs med att ha många bollar i luften.
Kommunikativ, du är trygg i att ge tydliga besked till både kunder och tekniker.
Lösningsorienterad, du ser möjligheter och hittar vägar framåt när problem uppstår.
Ansvarstagande, du tar initiativ, driver processer och säkerställer att allt blir gjort.
Relationsbyggande, du skapar god stämning och långsiktiga relationer genom ditt bemötande.
Meriterande om du har:
Bakgrund, kunskap och erfarenhet från lås och säkerhetsbranschen.
Tidigare erfarenhet av att planera teknikers arbeten.
Tekniskt intresse eller förståelse för säkerhetslösningar.
Erfarenhet av affärssystem eller CRM.
Start: Omgående Arbetstider: Måndag-fredag, kl. 07:00-16:00 Placering: Tullinge Hantverksbyn Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning Förmåner: Rikskuponger (50% subventioneras) och friskvårdsbidrag
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
https://jobb.tillvaxtbotkyrka.se
147 40 TUMBA
9697862