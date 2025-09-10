Kund och personalansvarig/verksamhetschef personlig assistans Helsingbor...
Frösunda Personlig Assistans AB / Sjukvårdschefsjobb / Helsingborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Helsingborg
2025-09-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Helsingborg
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Beskrivning av tjänsten som Kund och Personalansvarig/Verksamhetschef
Frösunda Personlig Assistans AB har haft assistanskontor i Helsingborg i många år och bedriver en trygg verksamhet för både kunder och assistenter.
Vi söker nu ytterligare en trygg person som vill ingå i det team av kund och personalansvariga/verksamhetschefer som redan arbetar på vårt Helsingborgskontor. Tjänsten är ett graviditetsvikariat.
Som kund och personalansvarig/verksamhetschef inom personlig assistans arbetar du för att våra kunder, som har olika typer av funktionsnedsättningar, ska få möjlighet att leva det liv de vill leva med hjälp av sina personliga assistenter.
Du har tät kontakt med dina kunder och ibland deras anhöriga för att förvissa dig om att du vet exakt vad de har för förväntningar på Frösunda.
Du arbetsleder och är chef över de personliga assistenterna och arbetar för att ge dem en god service så att både kunder och medarbetare känner sig trygga.
I ditt arbete som verksamhetschef rekryterar du nya assistenter, bemannar dagliga sjukluckor och längre ledigheter. En annan del av din vardag består i att ha möten med kund/anhöriga och assistenter, lägga scheman, attestera löner, föra social dokumentation, handleda grupper samt att ha budgetansvar för din resultatenhet.
Sedvanliga chefsuppgifter såsom medarbetar- och lönesamtal samt rehabiliteringsansvar ingår också. För oss är det viktigt att du brinner för att snabbt snappa upp signaler från kunder och medarbetare och agera på dem. Du har en hög servicekänsla och klarar en hög stressnivå.
Till stöd har du dina verksamhetschefskollegor, kontorschef, regionchef och en rad stödfunktioner inom företaget. Är du villig att lära dig att hantera arbetet som verksamhetschef kommer du att erbjudas ett roligt och stimulerande arbete i ett av assistansbranschens största företag.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper Vi tror att du är hungrig, snabbtänkt, positiv och tycker om att ta eget ansvar. Vi arbetar med Snabbhet, Tydlighet och Ödmjukhet.
Du är en kommunikativ och trygghetsskapande person. Du är snabblärd, strukturerad och uppskattar variationen i arbetet. Du är inlyssnande i dina interna och externa kontakter och utvecklingsbenägen.
Kanske har du erfarenhet från branschen eller har du ett nuvarande arbete inom omsorgen och vill ta nästa kliv i karriären? Utbildning är inget krav utan har du andra erfarenheter du tror kan vara tillämpliga är det intressant också. Givetvis meriterande om du är socionom eller utbildad inom personal och arbetsliv men det är inget krav.
Körkort ett krav, vissa resor inom regionen förekommer.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: vikariat cirka 1 år
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid 8-17
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Regionchef Kajsa Delborn
Epost: kajsa.delborn@frosunda.se
Telefonnummer: 010-130 31 58
alt;
Kontorschef Margaretha Jönsson
Epost: margaretha.jonsson@frosunda.se
Telefonnummer: 010-130 40 84
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt från rekryterings/bemanningsföretag samt annonssäljare. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Margaretha Jönsson margaretha.jonsson@frosunda.se 010-1304084 Jobbnummer
9503051