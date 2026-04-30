Kund i Göteborg söker flertal handläggare
Kliver du precis ut på arbetsmarknaden efter din gymnasieexamen och önskar att påbörja en karriär inom offentlig sektor? Vill du även arbeta med samhällsaktuella frågor? Varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vår kund, som är en av Sveriges största myndigheter, söker nu 40 st. handläggare till sin verksamhet i Göteborg i denna roll kommer du att arbeta med frågor rörande det av regeringen beslutade elstödet.
Uppdraget påbörjas juni 2026 med en utbildning, och pågår i sex månader med möjlighet till förlängning. Arbetet är på heltid, med arbetstider 8:00-16:30. Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd hos Bemannia, och arbetar ute hos vår kund i Göteborg. Under juni/juli kommer det att vara mycket begränsade möjligheter till ledighet.
För att bli aktuell för detta uppdrag ska du genomföra en godkänd kreditupplysning via UC.
Dina arbetsuppgifter
Kundtjänstavdelningen hanterar inkomna samtal från företag samt privatpersoner på svenska, engelska och andra språk. Verksamheten består till störst del av telefoni och epost, men även till viss del handläggning. I denna roll kommer du att arbeta med allmänna och specifika frågor om elstödet i telefon samt administration kring detta stöd. Det kommer att vara ett stort inflöde av ärenden, så man behöver behöver kunna arbeta med stora kvantiteter på ett rättssäkert och effektivt sätt.Publiceringsdatum2026-04-30Kvalifikationer
Examen från gymnasium eller likvärdig utbildning
Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet med relevans för uppdraget, såsom kundtjänst, administration eller enklare handläggning. Arbetet ska ha innefattat kundmöten, telefoni och hantering av e-post och brev
Datorvana och kunskaper i MS Office
Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
Kunna kommunicera på engelska, såväl i tal som i skrift
Serviceinriktad med en god kommunikativ förmåga
Ytterligare är du kvalitetsmedveten och arbetar mål- och resultatinriktat. Du trivs med att ha kundmöten över telefon, och har en god förmåga att bemöta olika människor.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 20 maj
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna.Perjons@Bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.
