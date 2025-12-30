Kulturutvecklare med inriktning mot finsk kultur
2025-12-30
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
Har du ett intresse för sverigefinsk och finsk kultur? Ta då chansen och sök ett unikt uppdrag.
Vi söker två kulturutvecklare på deltid (50 %), en med administrationsansvar och en med produktionsansvar. Anställningarna är ett års vikariat med tillträde den 16 mars 2026, och det finns möjlighet till förlängning. Om du bedömer att du uppfyller kraven för båda tjänsterna finns det inget hinder för att söka båda, vilket i så fall motsvarar en heltidstjänst (100 %).
Kulturverksamheten i Eskilstuna är bred och mångsidig. Målet är att det ska finnas möjligheter för alla till eget skapande, att uttrycka sig i olika former och att ta del av professionellt skapad kultur. Eskilstuna kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därför särskilda skyldigheter att erbjuda invånarna tjänster, kultur, äldreomsorg och förskola på finska.
Tjänsterna är på enheten Scener och evenemang som är en av fem enheter inom område kultur på Kultur- och fritidsförvaltningen. Scener och evenemang ansvarar för stadens scener, däribland Lokomotivet, Eskilstuna teater och Fristadstorget, och har som uppdrag att se till så att alla i kommunen får och kan ta del av kultur, genom att skapa samarbeten, förbättra förutsättningar och producera kultur.Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Det huvudsakliga syftet med båda uppdragen är att synliggöra och utveckla den sverigefinska och finska kulturen i kommunen.
Som kulturutvecklare med produktionsansvar har du ansvar för att producera evenemang på finska eller med finska förtecken. Du ansvarar för kort- och långsiktig planering av evenemang, deltar på samarbetsmöten med tema kultur med representanter från den sverigefinska minoriteten och ansvarar för kontakter till samarbetsparter inom det finska inom kommunen, regionalt, nationellt och bilateralt.
I rollen är du med och producerar andra evenemang som enheten Scener och evenemang ansvarar för, till exempel Kulturnatten, Kulturfesten och nationaldagen.
Som kulturutvecklare med administrationsansvar har du ansvar för kontakten och samarbetet med samordnare för nationella minoriteter på kommunledningskontoret. I uppdraget ingår deltagande i minoritetsrådets möten samt i samrådsmöten med den sverigefinska minoriteten. Du ansvarar även för planering och genomförande av två årliga samarbetsmöten med kulturtema tillsammans med representanter för den sverigefinska minoriteten.
Du ser till så att arbetet når finskspråkiga unga och ansvarar för handläggning av bidrag till finska arrangemang. Budgetansvaret delar du med den andra kulturutvecklaren. Tillsammans ansvarar ni för att ansöka om och återrapportera statsbidrag. Ni tar även fram och publicerar regelbundna inlägg i sociala medier.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning (180hp), med inriktning mot kultur eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har arbetserfarenhet som producent. Vi vill att du har erfarenhet av och god förmåga att kommunicera, förankra och marknadsföra både muntligt och skriftligt på finska och svenska. Även god kännedom inom det finska kulturområdet både lokalt, regionalt och nationellt samt kunskaper om ekonomi, budget och avtal är krav för tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisation och från föreningslivet.
För att trivas i rollen behöver du en vilja att utveckla och driva arbetet framåt, bra på att knyta nya kontakter, upprätthålla goda relationer, vara lyhörd och se människors behov. Du behöver vara en god administratör och tycka om att skriva och tala inför publik, och ha ett intresse för finsk och svenskfinsk kultur.
ÖVRIGT
Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för goda livsvillkor för alla Eskilstunas invånare och besökare genom att erbjuda ett brett kulturutbud och möjligheter till en stimulerande fritid. Vi ansvarar för kommunens kulturskola, bibliotek, mötesplatser, arkiv, museer, fritidsgårdar, föreningsstöd samt arenor för kultur, idrott och friluftsliv.
Förvaltningen har ett förvaltningskontor och tre enheter: område arenor och friluftsliv, område Ung fritid och mötesplatser samt område kultur.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Louise Jansäter louise.jansater@eskilstuna.se
