Kulturutvecklare bibliotek och litteratur till Kulturutveckling

2026-04-24
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Vill du bidra till utvecklingen av folkbiblioteken och arbeta strategiskt med litteraturen som konstform i Västmanland? Då är det dig vi söker till oss på Kulturutveckling! Tillsammans med oss är du med och påverkar kulturlivet i Västmanland och arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för ett rikt och varierat kulturutbud för länets invånare.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Som kulturutvecklare inom bibliotek och litteratur arbetar du strategiskt med att utveckla folkbiblioteken i Västmanland utifrån den regionala kulturplanen, i nära samverkan med kommuner, civilsamhälle och kulturliv. Du stärker samarbete, kvalitet och kunskapsutveckling inom biblioteksverksamheten, samordnar nätverk och arbetar utifrån regionala och statliga styrdokument.
En del av uppdraget är att arbeta med litteraturen som konstform genom kartläggning av aktörers villkor, utveckling av arenor för skapande och berättande med särskilt fokus på barn och unga samt omvärldsbevakning och informationsspridning. Rollen innebär stort eget ansvar, processledning och nära samarbete med andra kulturutvecklare.
Om arbetsplatsen
Enheten Kulturutveckling inom Region Västmanland, har i uppdrag att genom samverkan och förankring med kommuner och andra aktörer bidra till utveckling av kulturpolitiskt prioriterade områden utifrån den regionala kulturplanen. Övergripande regionala och statliga styr- och strategidokument är grunden för arbetet med kulturutveckling i länet.
Hos oss finner du en arbetsplats som arbetar för ett hållbart arbetsliv. Vi finns centralt belägna i kulturhuset på Karlsgatan 2 i Västerås. Här finns motiverade och engagerade kollegor och hög delaktighet i de frågor som berör kulturutveckling. Du välkomnas till en arbetsplats med hög kompetens, respekt och ett stort engagemang och intresse för det vi gör. Vi ser fram emot att just du söker till oss!
Här kan du även läsa mer om vårt arbete, de kulturområden vi arbetar med och om verksamheten.https://regionvastmanland.se/utveckling/kultur/
Vi erbjuder dig
ett meningsfullt arbete där du är med och påverkar kulturlivet i Västmanland
möjligheten att vara del av en arbetsplats med bra teamarbete och sammanhållning
ett självständigt arbete där du får ta initiativ och driva frågor
en utåtriktad roll med mycket samarbete och samverkan tillsammans med andra
en del av en trevlig och hälsofrämjande arbetsplats där du som medarbetare är viktig för oss
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal.Kvalifikationer
Vi söker dig som har god kunskap om och ett starkt engagemang för bibliotek, litteratur och kulturutveckling. För att lyckas i uppdraget ser vi gärna att du har erfarenhet av att driva eller leda projekt, samt av arbete inom biblioteksområdet och i samverkan med kommuner, civilsamhälle och kulturella aktörer. Det är meriterande om du har arbetat strategiskt med frågor som rör bibliotek och litteratur, har erfarenhet från offentlig eller politiskt styrd organisation och/eller har bakgrund som bibliotekarie.
Du har en bakgrund som ger dig god förståelse för litteraturens villkor, uttryck och infrastrukturer, från skapande och förmedling till professionella aktörers arbetsvillkor. En relevant högskoleutbildning är en förutsättning för tjänsten, gärna inom bibliotek, litteratur eller närliggande område.
Då arbetet till stor del sker i samverkan ställs höga krav på god samarbetsförmåga. Du har förmåga att engagera och entusiasmera samt att förmedla budskap på ett tydligt och välformulerat sätt, både i enskilda möten och i större sammanhang. Du är lyhörd, kommunikativ och kan anpassa dig till olika situationer och förutsättningar. Vidare är du initiativrik, planerar och organiserar ditt arbete effektivt och håller uppsatta tidsramar. Vi värdesätter att du kan tänka strategiskt, prioritera, väga samman komplex information och fatta välgrundade beslut.
Anställningsvillkor
Tills vidare, heltid. Tillträde 16 juli eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 3 maj 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här:https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer planeras att ske under vecka 19.
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
E-post: peter.fredriksson@regionvastmanland.se
