Kulturstrateg med fokus på innovation och påverkan
2026-02-20
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Kultur och bibliotek är en central del av Division Näringsliv, Kultur och Fritid - där vi tillsammans stärker Nyköpings attraktionskraft och skapar goda förutsättningar för invånare, företag och föreningar. Genom kultur, näringsliv och fritid bygger vi ett hållbart samhälle präglat av kreativitet, livskvalitet och framtidstro. Verksamheten omfattar stab, Stadsbiblioteket, Kulturskolan och våra kreativa mötesplatser med konstverksamhet, Barnkulturcentrum och kulturprogram.
Nu söker vi en kulturstrateg som vill driva utvecklingen av kulturens roll i framtidens Nyköping. Med kulturplanen Spelrum som grund arbetar vi för att stärka kulturens plats i stadsutvecklingen, utveckla kulturella och kreativa branscher och bygga en strategisk och resilient organisation.
Rollen är placerad i staben och innebär ett nära samarbete med ledning och verksamheter - där du blir en viktig kraft i att omsätta kulturplanens riktning i praktiken.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som kulturstrateg arbetar du i gränssnittet mellan kultur, samhällsbyggnad, näringsliv och civilsamhälle. Du säkerställer att kulturperspektivet integreras tidigt i planering och utveckling, samtidigt som du driver konkreta insatser som skapar synlig och långsiktig effekt.
Du kommer bland annat att:
* Samordna och utveckla en kulturdriven stadsutveckling i dialog med berörda verksamheter och divisioner
* Stärka förutsättningarna för kulturella och kreativa branscher genom samverkan och strukturutveckling
* Vara ett kvalificerat stöd till ledningsgruppen i det övergripande utvecklingsarbetet och i förflyttningen mot nya arbetssätt
* Verka som kulturlots en möjliggörare som binder samman aktörer, resurser och processer
* Ta fram analyser och beslutsunderlag samt följa upp genomförandet av kulturplanen
Rollen innebär både strategisk höjd och operativ närvaro. Du ser helheten, skapar struktur i komplexa sammanhang och omsätter mål och riktning till genomförbara lösningar.Kvalifikationer
Du är en kommunikativ förändringsdrivare som gillar rörelse, samspel och att vara en aktiv del i att forma riktning och utveckling.
Du har förmåga att:
* Se helheten och navigera i komplexa organisationer
* Omsätta strategi till konkret handling
* Arbeta strukturerat och lösningsorienterat
* Skapa förtroende genom dialog och samverkan
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom kultur, samhällsbyggnad, offentlig förvaltning eller motsvarande, samt med erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete. Du har dokumenterad erfarenhet om kultursektorns villkor och förutsättningar.
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
