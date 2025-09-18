Kulturskollärare med inriktning träblås, arrangering och sång
2025-09-18
KULTURSKOLLÄRARE, INRIKTNING TRÄBLÅS, ARRANGERING OCH SÅNG
Känner du att musikens kraft gör livet lite rikare? Och vill du att fler barn och unga ska få uppleva den känslan? Då kan det här vara jobbet för dig. Kulturskolan i Skellefteå söker nu en lärare som vill inspirera med träblås, arrangering och sång - och göra kultur till en självklar del av vardagen.
DIN ROLL
Som kulturskollärare får du möjlighet att undervisa både i våra lokaler och ute på skolor, där du samarbetar med klasslärare och möter elever i årskurs 2. Du undervisar även elever som själva valt sina instrument, och får chansen att möta barn och unga med olika bakgrund och intressen.
Du har ett öra för både instrumentens möjligheter och kollegornas unika uttryck - och du formar arrangemang som lyfter det gemensamma, utan att sudda ut det personliga. Med träblås, arrangering och sång som dina verktyg är du med och skapar konserter, föreställningar och projekt tillsammans med kollegor från olika konstnärliga områden.
Arbetet sker både dagtid och vissa kvällar, vanligtvis till cirka 19. Även helger förekommer.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har utbildning med inriktning mot träblås - det är grunden för tjänsten. Har du dessutom utbildning inom arrangering och sång är det ett stort plus. Du har goda ämneskunskaper och ett pedagogiskt förhållningssätt. Erfarenhet av att arbeta med barngrupper, särskilt där barn med funktionsvariationer ingår, är också värdefullt.
För att lyckas i rollen tror vi att du är nyfiken och kreativ - det hjälper dig att hitta nya sätt att nå fram till eleverna. Du är bra på att samarbeta och skapa struktur i undervisningen, vilket gör vardagen tydlig och trygg för både dig och eleverna. Du har lätt för att se lösningar när utmaningar dyker upp, och du visar omtanke och respekt i mötet med barn och unga. Tillsammans skapar vi en lärmiljö där eleverna får växa och känna sig sedda. Du är också intresserad av att använda digitala verktyg i undervisningen. Eftersom du rör dig mellan olika skolor behöver du ha B-körkort och tillgång till bil.
DIN NYA ARBETSPLATS
Skellefteå är en plats med stark framtidstro - och ett kulturliv som växer. Kulturskolan spelar en viktig roll i att ge barn och unga möjlighet att upptäcka, utöva och uppleva kultur. Här blir du en del av ett kreativt team med olika konstnärliga specialiteter, där alla brinner för sitt arbete och för att skapa meningsfulla möten med unga. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och delar arbetsglädje, idéer och ansvar. Skellefteå kommun är en trygg arbetsgivare med höga ambitioner. Här finns stora möjligheter att utvecklas - både som pedagog och som människa.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun?
plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)och
se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)för
olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "614894". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Kultur- och fritidskontoret Kontakt
Enhetschef Kulturskolan
Mariann Nilsson 0910 - 73 50 00 Jobbnummer
9515602