Kulturskollärare med inriktning scenkonstnärlig dans
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning / Gymnasielärarjobb / Sundsvall Visa alla gymnasielärarjobb i Sundsvall
2026-06-16
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Sundsvalls Kulturskola är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen och erbjuder avgiftsfri undervisning inom musik, bild, dans, drama/teater, cirkus, film och animation. Verksamheten är en viktig del av kommunens arbete för att stärka barns och ungas rätt till kultur, kreativt skapande och personlig utveckling. Cirka 45-50 medarbetare, alla med hög pedagogisk utbildning, arbetar på Kulturskolan. Undervisningen sker både som frivillig valbar verksamhet och på uppdrag i dagtid på skolor runt om i kommunen och kvällstid i Kulturskolans lokaler i centrala Sundsvall. Kulturskolan är en dynamisk och utvecklingsinriktad arbetsplats som strävar efter att ge barn och unga goda möjligheter till kulturellt lärande.
Så här bidrar du i rollen som lärare i dans
Som lärare i dans vid Kulturskolan kommer du att ansvara för undervisning av elever i olika åldrar, på olika nivåer och i olika stilar. Undervisningen bedrivs under eftermiddags- och kvällstid.
I tjänsten ingår att:
Planera, organisera och genomföra lektioner i dans
Delta i utåtriktad verksamhet med dina dansgrupper
Samarbeta i ämnesgrupp tillsammans med danslärarkollegor
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Konstnärlig högskoleutbildning inom dans med pedagogisk inriktning, alternativt motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av att ha undervisat i minst ett fält av dans för barn och unga inom ex balett, jazzdans, modern/nutida samt olika street-stilar
Förmåga att inspirera och anpassa undervisningen utifrån elevers olika behov och förutsättningar.
Ett flexibelt och utvecklingsinriktat arbetssätt med förmåga att utveckla undervisning och pedagogiska metoder utifrån framtidens Kulturskola.
Erfarenhet av arbete inom Kulturskola och grundskola
Erfarenhet av ämnesövergripande samarbeten.
God förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och i projekt tillsammans med andra, med vana att följa upp och utvärdera det pedagogiska arbetet.
God digital kompetens och vana att använda digitala verktyg i undervisningen.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbetat inom anpassad skola
Undervisat i flera fält inom ex olika street-stilar, jazzdans, balett, modern/nutida dans.
Vi söker en pedagog som är tydlig i sitt ledarskap och har god förmåga att skapa struktur, sammanhang och trygghet i undervisningen. Du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med både elever och kollegor, och kan anpassa undervisningen utifrån individens och gruppens behov. Du ser mångfald som en resurs och arbetar inkluderande och utvecklingsorienterat. För tjänsten krävs B-körkort.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker löpande. Intervjuer kan förekomma innan sista ansökningsdag, så du är välkommen med din ansökan redan idag.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vid begäran skall betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning Kontakt
Chef
Andreas Köhn 060-192494 Jobbnummer
9966838