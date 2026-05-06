Kulturskolepedagog till Nykvarns kulturskola
2026-05-06
Kom närmare - kom till Nykvarns kommun. Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet finns 12 500 Nykvarnsbor som varje dag påverkas av det vi gör, och det du gör. Vårt arbete vilar på en stabil grund av tillit, ansvar, engagemang och professionalism - för oss handlar det om att arbeta med både hjärta och hjärna. I Nykvarn är du aldrig bara en i mängden. Oavsett vilka skor du bär och vilka steg du tar blir du en del av något större, där varje arbetsdag bygger framtid. Vad är ditt nästa steg?
I Nykvarns kommun, inom kontoret Leva och verka - digital service, arbetar vi för att skapa en levande, hållbar och kreativ plats att bo och arbeta på. Här tar idéer form och blir verklighet. Vi driver utveckling inom kultur, näringsliv, fritid och digitalisering. Genom att lyssna, vägleda och engagera människor bygger vi broar mellan offentlig sektor, föreningsliv och näringsliv. Vi skapar mötesplatser, berättelser och samarbeten som gör skillnad, på riktigt.
Kulturskolan söker engagerade medarbetare - Bli en del av Ung i Nykvarn!

Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och inspirera unga att utforska och utveckla sin kreativitet? Kulturskolan i Nykvarn söker nu en engagerad träblåslärare för barn och unga i åldrarna 6-19 år. I denna roll får du möjlighet att arbeta i en kreativ och utvecklande miljö, där du leder individuella lektioner, gruppundervisning, projekt, ensembler och orkester. På Kulturskolan arbetar vi utifrån barn och ungas behov och intressen och strävar efter att skapa en undervisning som är både inspirerande och anpassad för varje elev. Genom att vara en del av Kulturskolan får du möjlighet att bidra till ungas personliga och kulturella utveckling, och ge dem verktyg att växa både som musiker och individer.
Du planerar och deltar aktivt i Kulturskolans mål och åtaganden, som till exempel utåtriktad verksamhet och konserter samt rekrytering av elever. Detta sker i nära samarbete med chef, kollegor och elever. Du deltar aktivt i möten och fortbildningar. Undervisning sker eftermiddagar och kvällstid. Arbete på helger kan förekomma.
Om verksamheten
Kulturskolan i Nykvarn är en central och viktig del av Ung i Nykvarn, vårt samlade erbjudande av aktiviteter och evenemang för barn och unga. Vi erbjuder en kreativ och utvecklande plattform där unga kan utforska sina intressen inom musik, konst, teater och andra konstnärliga uttryck, samtidigt som de ges möjlighet att växa som individer.
Som en del av Ung i Nykvarn är Kulturskolan mer än bara en plats för undervisning- vi är en trygg och inspirerande mötesplats där barn och unga får chansen att skapa, utvecklas och vara en del av en positiv social gemenskap. Tillsammans med andra aktörer i kommunen, som biblioteket och öppen verksamhet, bidrar vi till att skapa trygga platser för unga att både ha roligt och växa i sina kreativa uttryck.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker har en relevant pedagogisk högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig. Du har mycket goda kunskaper inom träblås så som klarinett, saxofon och tvärflöjt med god bredd avseende genre och spelteknik. Du har tidigare erfarenhet av undervisning i grupp med barn och unga. I din roll behöver du ha god förmåga och metodik för att tillvarata och utveckla elevernas potential och lust med utgångspunkt från var och ens personliga förutsättningar. Du trivs med att jobba med både bredd och spets. Du kommer gärna med nya idéer och är ansvarsfull, strukturerad samt månar om en hög professionell nivå. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat i den digitala plattformen StudyAlong samt innehar kompetens inom digitalt musikskapande och/ eller musikproduktion.
Är du en engagerad och kreativ person som vill erbjuda en meningsfull fritid för våra barn och unga? Då är detta tjänsten för dig.
Det är meriterande om du har:
Kunskap om och erfarenhet av gruppundervisning. Dvs uttalad gruppmetodik som bygger på den enskilda elevens såväl som på gruppens utveckling
Erfarenhet av inkludering/ medskapande med elever
Utbildning /kunskap inom andra instrument och/eller konstformer
Erfarenhet av ensembler/ pop- rockband i samverkan med andra kulturskoleämnen
Erfarenhet av tidigare arbete/utbildning inom anpassad kulturskola
Digital kompetens - exempelvis digitalt musikskapande eller spelutveckling
Ämnesöverskridande verksamhet
Musikproduktion
Erfarenhet av tidigare arbete/utbildning inom andra konstuttryck
Övrig information
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.
Vi vill att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Anställningen är en semestertjänst med en arbetstid på 40 timmar per vecka.Så ansöker du
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "41:2026:021". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nykvarns kommun
(org.nr 212000-2999), https://www.nykvarn.se
Nykvarns kommun (visa karta
)
155 80 NYKVARN Arbetsplats
Leva, verka och digitalisering Kontakt
Kulturutvecklare
Sophie Bourdiol 08-55501101 Jobbnummer
9895770