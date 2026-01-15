Kultursamordnare med inriktning publikutveckling
2026-01-15
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare. När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar bl a för kulturskola, bibliotek, museer, evenemang, konsthall, föreningsbidrag, kulturhistoriska miljöer, bad, idrott och friluftsliv.
Kulturenheten arbetar med:
* Produktion och samordning av öppen programverksamhet samt scenteknik
* Kommunikation inför konserter, dans- och teaterföreställningar, mässor, festivaler, samtal och utställningar
* Sandvikens konsthall, offentlig konst och konstpedagogik
* Produktion och samordning av Kulturlöftet (alla elever, 4-16 år, i kommunen erbjuds varje läsår professionella kulturupplevelser och eget kulturutövande på skol- och förskoletid)
* Produktion och samordning av Välmåga 2026-2028 - en strategisk samordning av kultur- och fritidsutbud för seniorer och andra omsorgstagare
* Lokaluthyrning på Kulturcentrum och ett tiotal ytterligare fastigheter som fungerar som arenor för den ideella idéburna sektorn i kommunen
* Stöd till folkbildning och föreningsliv, museer och kulturhistoriska miljöer, stipendier och priser
Kulturenheten arbetar nära andra offentliga aktörer, det fria kulturlivet och den ideella idéburna sektorn både i och utanför Sandviken. Enheten har ett samordnande uppdrag inom kulturhuset Kulturcentrum där lokaler, utbud och kommunikation samordnas med Folkbiblioteket, Litteraturhuset Trampolin, Kulturskolan och Folkets Hus.
Kulturenhetens arbetsgrupp består av enhetschef, två kulturproducenter, fem kultursamordnare, kommunikatör och scentekniker. Enheten kompletteras regelbundet av konst- och kulturvärdar, scen-och utställningstekniker och andra uppdragstagare.
Kommunövergripande förmåner vi erbjuder dig är bland annat:
* semesterväxling
* årsarbetstid
* friskvårdsbidrag
* hälsofrämjande aktiviteter
* extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
* personal- och fritidsföreningen PulsenPubliceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Kultursamordnaren med inriktning publikutveckling kommer arbeta som en integrerad del i Kulturenhetens olika programverksamheter med att
* Planera och genomföra viss programverksamhet med särskilt fokus på pedagogik och program kopplat till konstverksamheten på Kulturcentrum
* Leda samarbeten som stärker publikutvecklingen på Kulturcentrum
* Arbeta med publikutveckling av större arrangemang på Kulturcentrum
* Samordna fortbildningar och handledningar för omsorgspersonal inom Välmåga och pedagogisk personal inom Kulturlöftet
* Samordna konst- och kulturvärdar och stärka arbetet med aktivt värdskap och publikmöten inom Välmåga, Kulturlöftet, den öppna programverksamheten och i Konsthallen
* Möta publik i samband med evenemang
I arbetet med publikutveckling ingår att boka in, teamleda och fortbilda samtliga konst- och kulturvärdar inom aktivt värdskap och säkerhet. Att arbeta nära programansvariga och kommunikatör med att förankra projekt, stärka relationer med samarbetspartners och utveckla arrangemang och upplevelser. Arbetet utförs i nära samarbete med övriga på enheten samt kulturpedagoger, verksamhetsutvecklare med flera inom Kulturcentrum och externa parter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* akademisk utbildning inom kulturområdet
* arbetslivserfarenhet inom kulturområdet, företrädesvis av politiskt styrd organisation
* arbetslivserfarenhet inom kulturförmedling och kunskap om pedagogiska metoder, kulturpedagogik, bemötande, aktivt värdskap och liknande frågor
* gedigen erfarenhet av kulturproduktion, programplanering och kulturadministration
* B-körkort
* kompetens att arbeta med olika digitala system
Önskvärt är även
* erfarenhet av arbete inom skola, utifrån läroplaner och/eller vård- och omsorgsverksamhet.
Som person är du:
* strukturerad och flexibel
* snabblärd och effektiv
* prestigelös med hög arbetsmoral
* social och samarbetsvillig
* driftig och självgående
* lösningsfokuserad och kreativ
ÖVRIGT
Obekväm arbetstid ingår i tjänsten, bemanning under kvällar och helger förekommer.
Sökande kan kallas till intervjuer löpande under ansökningsperioden.
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb
