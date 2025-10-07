Kultursamordnare med inriktning på konsthallsverksamhet
Vikarie: Kultursamordnare med inriktning på konsthallsverksamhet
Är du en kreativ och strukturerad person med passion för samtidskonst och kulturpedagogik? Då söker vi dig!
Vi söker nu en vikarie till tjänsten som kultursamordnare på enheten allmän kultur, kultur och fritidsförvaltningen i Vänersborgs kommun, med särskilt fokus på pedagogik och programsättning inom vår konsthall.
Hos oss kommer du att vara en nyckelperson i att planera, marknadsföra, genomföra, och utveckla konsthallens pedagogiska arbete och programverksamhet i samverkan med både interna och externa aktörer.Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
- Planera, boka och genomföra program och evenemang tillsammans med kultursamordnare/curator och bidra till utveckling av konsthallens programinnehåll och tillgänglighet.
- Planera, utveckla och genomföra pedagogiska insatser riktade mot skolor och allmänheten, inklusive öppen ateljé.
- Arbeta med marknadsföring av konsthallsverksamheten, både digitalt och fysiskt.
- Värdskap under öppettider samt praktiskt arbete vid installering av utställning.
Vi söker dig:
- Som har utbildning inom Kulturpedagogik, eller utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig.
- Som är kreativ, strukturerad och har förmåga att omsätta idéer till handling.
- Har erfarenhet av arbete med konst- och kulturverksamhet, gärna inom kommunal konsthall eller liknande.
- Har erfarenhet av samverkan med olika målgrupper och aktörer. Har pedagogisk kompetens, särskilt i arbete med barn och unga.
- God digital kompetens och vana att arbeta med sociala medier och marknadsföringsverktyg. Kunskaper i grafisk formgivning och kommunikation är meriterande men inget krav.
- Som är flexibel, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
- Har drivet att vilja göra konsten mer tillgänglig och engagerande för alla.
- Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
I samband med slutet av rekryteringsprocessen kommer utdrag ur belastningsregistret för aktuella kandidater, att efterfrågas.
Tjänsten är på heltid med placering i Kulturhuset, Vänersborg
Kvälls- och helgarbete förekommer.
B-körkort ett krav
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
