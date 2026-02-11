Kultursamordnare, konsthandläggning, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Fullersta gård / Kulturjobb / Huddinge Visa alla kulturjobb i Huddinge
2026-02-11
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Fullersta gård i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Vi på Huddinge kommun är måna om att våra medarbetare har hög integritet, ett etiskt förhållningssätt och agerar professionellt. Som ett kvalitativt led i vår rekryteringsprocess kan vi, med kandidatens samtycke, komma att genomföra bakgrundskontroller samt begära registerutdrag på våra slutkandidater.
Kultur- och fritidsförvaltningen har hand om kommunens bibliotek, kulturskolan, idrottshallar och idrottsplatser, öppen barn- och ungdomsverksamhet, bidrag till föreningar och studieförbund, kulturverksamhet, Vårby bibliotek med Barnkonsten, Fullersta Gård, inköp av konst och utdelning av stipendier och priser inom idrott och kultur.
Vill du arbeta med konst i en växande kommun och bidra till Huddinges utveckling?
Huddinge kommun inrättar nu en ny tjänst som kultursamordnare med ansvar för konsthandläggning. Rollen erbjuder möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt med konst i en kommun med ett allt rikare och mer varierat kulturliv
Som kultursamordnare, konsthandläggning är du en del av enheten Fullersta Gård inom verksamhetsområdet kultur på kultur- och fritidsförvaltningen. Tjänsten är placerad i centrala Huddinge.
Fullersta Gård är Huddinge kommuns konstcentrum och ansvarar för konstutställningar, program, konstpedagogik och kommunens konstsamling. Konsthallen arbetar även med publikutveckling och har etablerat en verksamhet som attraherar både lokal och regional publik. Verksamheten erbjuder högkvalitativa upplevelser och förmedlar kunskap inom bildkonstområdet. Från och med 2026 har uppdraget utökats till att även omfatta ansvar för processen kring etablering och förmedling av offentlig gestaltning.Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
De närmaste åren kommer flera nya kommunala verksamhetslokaler att färdigställas, vilka inbegriper konstnärlig gestaltning, parallellt med tillfälliga etableringar i och med den regionala stadsutvecklingen i Flemingsberg och Kungens kurva. Uppdraget är att göra den offentliga konsten tillgänglig för fler invånare. Det innebär förvaltning och tillgängliggörande av befintlig konstsamling och den konst som ska tillkomma.
Som kultursamordnare blir du en nyckelperson i arbetet med offentlig konst och deltar i Fullersta Gård konsthalls löpande verksamhet. Du får möjlighet att påverka rollen, bidra med idéer och initiativ inom konsthandläggning och konstverksamhet. Du samarbetar även med kommunens kulturstrategiska enhet och deltar i arbetet kring platsutveckling. Därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Om dig
Tjänsten som kultursamordnare med ansvar för konsthandläggning ställer krav på att du är en god kommunikatör med hög samarbetsförmåga. Du är strukturerad, tar egna initiativ och har förmåga att få saker att hända.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom konst- och/eller kulturvetenskap.
• Curatoriell erfarenhet från konstområdet.
• Relevant kunskap om processen för offentlig konst.
• God kommunikationsförmåga, med vana att förmedla konst i tal och skrift till olika mottagargrupper.
• B-körkort är önskvärt.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Peter Bergman, Telefon: 08-535 317 25, E-postadress: peter.bergman2@huddinge.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300057". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Fullersta gård Kontakt
Enhetschef
Peter Bergman peter.bergman2@huddinge.se 08-535 317 25 Jobbnummer
9735491