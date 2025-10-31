Kulturproducent till Demo kultur- & aktivitetshus, Danderyds kommun
2025-10-31
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Ungt fokus i Danderyds kommun är en organisation om 16 medarbetare och verksamheten består av Demo kultur- och aktivitetshus (Demo), uppsökande ungdomskoordinatorer, Ungdomscentrum i Träffpunkt Enebyberg som är en fritidsgård med öppen verksamhet riktad till åk 5-6, respektive en seniorverksamhet. Allt under ledning av Ungt fokus ungdomschef.
Demo är en väletablerad mötesplats för unga i Danderyd centralt beläget i Danderyds kommun, nära både lokaltrafik och två av kommunens högstadieskolor, målgruppen är högstadie- och gymnasieungdomar.
Vi söker nu en kompetent och engagerad kulturproducent till Demo. Du kommer att ingå i ett arbetslag om fem personer som leds av en föreståndare. Varje medarbetare har specifika uppdrag och kompetenser som bidrar till Demos positiva och kreativa atmosfär. På Demo och inom Ungt fokus arbetar vi tillsammans mot samma mål; att ge ungdomar en innehållsrik och meningsfull fritid i enlighet med kommunens Barn och ungdomsstrategi. Välkommen att bli en del av oss!Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
I din roll som kulturproducent är du ungdomsarbetare i öppen ungdomsverksamhet vilket bidrar till att inspirera ungdomars nyfikenhet och väcka kreativitet och vilja att uttrycka sig genom bland annat konstnärliga uttryck i olika former. Du skapar plattformar där ungas kreativitet får ta plats, samtidigt som du presenterar nya upplevelser och kulturformer som inspirerar och engagerar målgruppen. Arbetet som kulturproducent innefattar också att främja ungdomsinflytande för att säkerställa att verksamheten speglar målgruppens behov och intressen, samt att utveckla och stärka Demos närvaro i sociala medier med en genomtänkt visuell profil och marknadsföring. Kulturproducentens kreativa och mångsidiga huvuduppdrag innebär att:
* Erbjuda unga ett brett utbud av kulturupplevelser
* Bidra till att Demo blir en inspirerande miljö för unga att vara kreativa i
* Samverka lokalt i frågor som rör unga och kultur i Danderyds kommun
* Driva egna projekt med ungdomsmedverkan
* Samarbeta med kollegor på Demo och övriga medarbetare inom Ungt Fokus
I uppdraget ingår också att:
* Stärka ungas konstnärliga uttryck och bidra till att deras idéer kan förverkligas
* Bidra till Demos verksamhet och utveckling genom olika kulturella uttrycksformer såsom musik, konst, dans, litteratur, film och teater med flera
* Planera och marknadsföra kvälls- och helgaktiviteter
* Arbeta med sociala medier och hemsida för att nå ut till unga
* Skapa relationer och nå nya målgrupper
* Vara en tillgänglig ungdomsarbetare och förebild för ungdomar
* Söka nya nätverk och arbeta kontaktskapande inom kultursektornKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Relevant högskoleutbildning inom kultur, kulturvetenskap, konst, media, musik, kommunikation, projektledning eller har annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Kunskap om- och intresse för sociala medier, webb och marknadsföring.
* Erfarenhet av att arbeta med unga människor.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
* God vana av att hålla presentationer inför publik.
* Erfarenhet av relationsskapande arbete.
* Erfarenhet av att bidra till utveckling kopplat till ungdomsverksamhet.
Meriterande är om du har:
* En mångsidig arbetslivserfarenhet, bland annat av att arrangera kulturevenemang, seminarier och produktion av film/musik/teaterupplevelser eller likvärdigt.
* Erfarenhet av att söka projektmedel och skriva ansökningar.
* Erfarenhet av arrangörskap exempelvis avtalsskrivning, ekonomi och budget.
Som person har du ett starkt engagemang för ungdomars fritid och drivs av nyfikenhet, kreativitet och en vilja att ständigt utvecklas. Du är trygg och emotionellt stabil, står upp för dina åsikter och har modet att säga ifrån när det behövs samtidigt som du har förmågan att skilja på sak och person. Du är relationsskapande, tar initiativ i sociala sammanhang och har lätt för att bygga nya kontakter. Med ett prestigelöst förhållningssätt bidrar du till samarbete och hittar lösningar som gynnar det gemensamma målet. Din pedagogiska förmåga gör att du kan inspirera och engagera ungdomar, och du har en naturlig fallenhet för att ta idéer från tanke till handling.
Vi värdesätter din kreativitet, ditt driv och din organisationsförmåga - egenskaper som gör dig till en viktig resurs i arbetet med att skapa meningsfull fritid för unga.
Vi lägger mycket stor vikt vid din personliga lämplighet för rollen.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan. Vid eventuell intervju sker legitimationskontroll.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Demo kultur- och aktivitetshus här: www.demodanderyd.se Ersättning
