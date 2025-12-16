Kulturproducent -Slöjd och konsthantverk till Rian
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen är kommunens tredje största förvaltning. Vi är 180 anställda med ett brett ansvarsområde inom fastighet och projekt, gata och trafik, hamn, park och kust, anläggning och bad, öppen ungdomsverksamhet, föreningsstöd, bibliotek, kulturskola, museum och offentlig konst samt konsument- och budgetrådgivning.
Rian ligger under Falkenbergs kommun och arbetar med tre uppdrag: design, konst och kulturhistoria. Rian designmuseum bedriver utställningsverksamhet med en spännvidd från konsthantverk till industridesign, arkitektur och mode -ofta med hållbarhet i fokus. Här finns också Smyckoteket där allmänheten har möjlighet att låna samtida smyckekonst. Den kulturhistoriska verksamheten rymmer allt från samlingsförvaltning till pedagogiska program för barn och unga, bland annat i "Stadens nycklar" där Falkenbergs skolelever får lära sig mer om stadens historia. Museet förvaltar och driver även Falkenbergs kommuns konst i det offentliga rummet och är en aktiv part i arbetet med att gestalta livsmiljöer och att med konstens hjälp skapa attraktiva platser för såväl kommuninvånare som besökare.
Museets huvudman är Falkenbergs kommun men har regionalt uppdrag inom design och slöjd och konsthantverk. I vårt uppdrag ingår det bland annat att utveckla och skapa mötesplatser inom fältet.
Då uppdraget inom Slöjd och konsthantverk är nytt utökar vi organisationen med en ny tjänst som Kulturproducent för slöjd och konsthantverk till Rian för att arbeta med det regionala uppdraget. På museet arbetar en rad professioner som designcurator, intendent för offentlig konst, intendent för samlingar, konstassistent, projektkoordinator, kulturarvsutvecklare, receptionist/kommunikatör, projektkoordinator, museiassistent och museichef.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Då det är ett nytt uppdrag kommer du som kulturproducent vara med att forma tjänstens innehåll utifrån uppdraget från Region Halland.
Som kulturproducent för slöjd- och konsthantverk arbetar du administrativt och operativt med att nå ut och främja slöjd och konsthantverk i hela regionen som består av sex kommuner.
Du är en del av att genomföra utvecklingsinsatser och främjande arbete riktade till slöjd- och konsthantverksområdet utifrån både Hallands kulturplan och Falkenbergs kommuns kulturstrategi.
Du arbetar med insatser för att främja slöjd och konsthantverk för alla inom fältet med speciellt fokus mot barn och unga.
Du blir en drivande part i att upprätthålla och utveckla halländska nätverk inom uppdraget.
Arbetet utgår från Falkenberg och du blir en del i arbetslaget på Rian. Du arbetar även i nära samarbete med utvecklaren för slöjd och konsthantverk på Region Halland. Möten och verksamhetsbesök, inom och utanför regionen är en del av arbetet.
Genom tjänsten blir du ansluten till den nationella branchorganisationen Föreningen Sveriges hemslöjdskonsulenter, som är en sammanslutning av landets alla hemslöjdskonsulenter och utvecklare i slöjd.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning inom kultur, konst och design eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har ett genuint intresse och förståelse för slöjd och hantverk. Du ska även ha mycket goda kunskaper om konstområdena i en bred kontext och kunna relatera till begrepp så som hållbar folkkonst, brukshantverk, ett folkligt kulturarv etc.
Du ska vara en handlingskraftig person som skapar förutsättningar för att främja slöjd och hantverk genom kunskap och aktiviteter mot olika målgrupper.
Du är lösningsinriktad, samarbetsorienterad och kommunikativ. Du är lyhörd, har förståelse för olika perspektiv, kan inspirera andra och har förmågan att se hur olika delar hänger ihop. För att trivas i rollen ska du kunna planera, genomföra och driva projekt som främjar konstområdena, och ha förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Du har en förmåga att skapa långsiktiga relationer och bygga nätverk. Du utgör en viktig del i verksamhetens mål- och hållbarhetsarbete utifrån din profession.
Mycket goda kunskaper i att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Arbete på kvällar och helger förekommer.
I rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är meriterande att ha arbetat i politiskt styrd organisation
