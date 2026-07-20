Kulturpedagog med inriktning stråkinstrument till Tibro Kulturskola
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2026-07-20
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Vi söker nu en engagerad kulturpedagog med inriktning stråkinstrument till Kulturskolan i Tibro kommun. Låter det som en tjänst för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och samverkan. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut.
Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar – och skapar mervärden tillsammans!
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Kulturskolan är en del av Kultur- och fritidsförvaltningen i Tibro kommun. Förvaltningen består av en fritidsenhet och en kulturenhet, där kulturskolan är en verksamhet i kulturenheten tillsammans med museum och bibliotek. Kulturskolan bedriver sin verksamhet i inspirerande och ändamålsenliga lokaler samlokaliserade med Fågelvikskolan, fritidsgård och bibliotek.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som kulturpedagog med inriktning stråkinstrument (huvudsakligen fiol) kommer du att ansvara för att planera, utveckla och bedriva undervisning för barn och unga, både individuellt och i grupp/ensemble. Du möter eleverna där de befinner sig och arbetar för att väcka deras musikintresse, utveckla deras musikaliska förmåga och skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö.
I arbetsuppgifterna ingår även:
Konsert- och föreställningsverksamhet tillsammans med eleverna.
Samverkan och projekt i grundskolan/förskolan samt biblioteket.
Aktivt deltagande i kulturskolans gemensamma utvecklingsarbete och ämnesövergripande projekt.
Planering och genomförande av öppen lovverksamhet under läsårets skolov (t.ex. under höst-, sport-, påsk- och sommarlov) som en naturlig del av tjänsten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning (semestertjänst) med en omfattning på 50%. Tillträde är den 17 augusti 2026.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom musik (pedagogisk inriktning eller musikerutbildning) med stråkinstrument som huvudinstrument, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av undervisning i kulturskoleverksamhet samt vana av ensembleledning.
Du har goda kunskaper i svenska, god förmåga att använda digitala verktyg i det pedagogiska och administrativa arbetet samt körkort (klass B).
Som person är du trygg i din pedagogiska roll, idérik och har en förmåga att möta barn och unga på ett lyhört och uppmuntrande sätt. Du är flexibel och trivs med att arbeta i ett kreativt team. Eftersom du kommer att ha ett stort eget ansvar för att driva och forma stråkundervisningen krävs det att du är strukturerad och har en god förmåga att arbeta självständigt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-17 .
Arbetstid: Dagtid.
Frågor om löneläge och lönebild för tjänsten besvaras i samband med intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336890". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tibro Kommun
(org.nr 212000-1660)
543 80 TIBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tibro kommun Kontakt
TF kulturchef
Tobias Ekman tobias.ekman@tibro.se Jobbnummer
10007292