Kulturkonsulent till Väntjänsten för Kumlas äldre
Kumla kommun / Administratörsjobb / Kumla Visa alla administratörsjobb i Kumla
2025-08-29
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kumla kommun i Kumla
Är du intresserad av folkbildning och folkhälsa, med särskilt fokus på kommunens äldre invånare? Vi söker nu en kulturkonsulent med ansvar för att utveckla och driva kulturverksamhet för äldre i Kumla kommun.
Kulturavdelningen i Kumla omfattar allmänkultur, där både kultur för äldre, program- och konstverksamhet samt kulturarvsfrågor ingår, liksom folkbibliotek och kulturskola. Vi arbetar nära varandra och uppmuntrar samverkan mellan avdelningens olika delar för att nå ut till alla våra målgrupper.
Som kulturkonsulent kommer du, tillsammans med din närmaste kollega, att utgå från och ha din arbetsplats på Kvarngården i Kumla.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Du kommer, tillsammans med en annan kulturkonsulent, att arbeta med kulturarrangemang för äldre i samarbete med Föreningen Väntjänsten i Kumla. Väntjänsten är en ideell sammanslutning som startade 1989 och drivs av Kumlas pensionärsföreningar PRO, SPF och RPG samt Röda Korset. Föreningen utför olika uppdrag kostnadsfritt och arrangerar områdesträffar för pensionärer och andra daglediga.
Som kulturkonsulent samarbetar du inte bara med Väntjänsten och kulturavdelningens övriga verksamheter, utan också med föreningsliv och civilsamhälle i frågor som rör inflytande, delaktighet och demokrati för äldre det vill säga folkbildning och folkhälsa. I tjänsten ingår att arbeta med verksamhetsutveckling, skapa nya samarbeten och utveckla aktiviteter i samverkan med både interna och externa aktörer. En viktig del är också att stärka och stötta seniorer i att själva vara aktiva i processen att ta fram kulturprogram för målgruppen.
Arbetet omfattar även administrativa uppgifter, exempelvis schemaläggning och planering av Väntjänstens arrangemang och områdesträffar, beställningar, fakturering samt att vara sammankallande och sekreterare vid olika möten.
Tjänsten kan ibland innebära arbete på kvällar och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom kulturellt eller socialt område, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har kännedom och erfarenhet av föreningsliv och kommunal organisation och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med äldre. Du är van att arbeta med Office 365 och sociala medier, och du har B-körkort.
Som person är du engagerad, kreativ och kulturintresserad. Du har ett genuint intresse för människor och trivs både med att samarbeta och arbeta självständigt. Du är initiativrik, nytänkande och har förmågan att inspirera och engagera andra. Med god planeringsförmåga, tydlig kommunikation och ett flexibelt arbetssätt ser du möjligheter i förändringar och arbetar målmedvetet för att nå resultat. Vi lägger stor vikt vid personlig mognad, kreativitet och pedagogiskt förhållningssätt.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KOF 20/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla kommun
(org.nr 212000-1975) Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen, Kumla kommun Kontakt
Avdelningschef
Lotta Perkiö lotta.perkio@kumla.se 019-58 81 08 Jobbnummer
9481659