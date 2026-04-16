Kultur- och hälsolots till Primärvårdens Utbildningsenhet, Landskrona
Vi välkomnar nu en engagerad kultur- och hälsolots som vill vara med och förverkliga Kultur på recept i Lund, Ängelholm, Båstad samt Landskrona och Kävlinge. Uppdraget är en del av en viktig satsning inom Region Skåne med målet att stärka den psykiska hälsan och livskvaliteten hos våra invånare. Här får du möjlighet att göra verklig skillnad genom att kombinera kultur, hälsa och samhällsengagemang.
Kultur på recept utgår från att kultur och hälsa är en naturlig del av människors vardag. Genom kreativa och sociala aktiviteter öppnas nya vägar till återhämtning, gemenskap och ökad livskvalitet. Satsningen vilar på forskning och lång erfarenhet inom det tvärfackliga området kultur och hälsa. Inom Region Skåne har primärvården varit aktiv i detta arbete sedan 2019.
Kultur på recept innebär gruppbaserade kulturaktiviteter som deltagare tar del av efter hänvisning från sin vårdgivare. Aktiviteterna kan ingå i en gemensamt framtagen vårdplan och leds av professionella kulturaktörer i inspirerande miljöer. Deltagarna får möjlighet att utforska sin kreativitet, stärka sin självkänsla och hitta nya sociala sammanhang som skapar motivation och mening.
Arbetsuppgifter
I rollen som kultur- och hälsolots har du en nyckelroll i att skapa samverkan mellan vård, kulturliv och regionala samt kommunala aktörer. Uppdraget syftar till att göra kultur till en integrerad del av hälsofrämjande insatser och bidra till ett mer sammanhållet och holistiskt synsätt på hälsa. Du stödjer individer i att upptäcka och delta i kulturella aktiviteter, samordnar kontakter mellan deltagare, vårdcentraler och kulturaktörer samt ansvarar för administrationen av Kultur på recept i din kommun. I rollen ingår även att planera och genomföra informations och avslutande möten, delta i utvalda kulturaktiviteter samt bidra till utveckling och forskning genom stöd i datainsamling.
Uppdraget omfattar 20 procent och genomförs inom ramen för en särskild visstidsanställning (SÄVA), avsedd att pågå i upp till två år med möjlighet till förlängning enligt gällande lagstiftning. Under resterande arbetstid ser vi gärna att du är anställd vid en vårdcentral i Lund, Ängelholm eller Båstad, alternativt i Landskrona eller Kävlinge, eller i en jämförbar verksamhet inom primärvården.
Placeringen är i första hand förlagd till den kommun där du arbetar.
Under höst och vår behöver du kunna arbeta tisdagar och torsdagar mellan klockan 10 och 12, då verksamhetens aktiviteter är förlagda till dessa tider. Övrig tid under året erbjuds flexibla arbetstider.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad vårdgivare, till exempel sjuksköterska, fysioterapeut, hälso- och sjukvårdskurator eller arbetsterapeut, alternativt socionom verksam som kurator, och som är anställd vid en vårdcentral inom Region Skåne. För legitimerade vårdgivare krävs kunskaper i svenska motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Det är en förutsättning för tjänsten att du har ett intresse för kultur och hälsa samt erfarenhet av och engagemang för arbete med psykosocial hälsa. Vidare har du erfarenhet av att arbeta med grupper och trivs i en roll där mötet med människor står i centrum.
Du som person har god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta med andra, samtidigt som du har erfarenhet av administrativt arbete. Därutöver är du flexibel, strukturerad och har förmågan att arbeta både självständigt och i team.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319876".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
205 25 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Nära vård och hälsa Kontakt
Anita Jensen, Kultur- och hälsostrateg +46724672893
9859581