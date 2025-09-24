Kultur och Fritid söker fältassistenter till Trygghetsenheten
2025-09-24
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Trygghetsenheten är en del av Kultur- och fritidsförvaltningen och består av en enhetschef, en trygghetssamordnare samt fyra fältassistenter. Enheten har en viktig roll i att driva, samordna och följa upp kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, i samverkan med aktörer både inom och utanför organisationen.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på 100 %.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Fältverksamheten inom Kultur- och fritidsförvaltningen bedriver uppsökande och förebyggande arbete bland ungdomar i riskzon. Målgruppen är ungdomar mellan 13 och 25 år. Verksamheten syftar till att skapa relationer, vilket är centralt för det förebyggande arbetet och för att möjliggöra förändring utifrån individens behov.
Grunden i verksamheten är det uppsökande arbetet, vilket bland annat innebär schemalagda kvälls- och lördagsinsatser. Arbetet omfattar även kartläggning av ungdomsfenomen samt ungas situation och behov. Det sker på universell, selektiv och indikerad nivå.
Fältverksamhetens ledord är frivillighet, förtroende, respektfullt bemötande och flexibilitet. Som fältassistent är du en resurs och ett stöd för ungdomar i Sundsvalls kommun.
Du arbetar med ungdomar, eller grupper av ungdomar, där det finns oro för att deras beteende påverkar dem själva eller andra på ett negativt sätt. Målet är att ungdomarna ska kunna fungera inom de verksamheter som kommunen och kommunens föreningar erbjuder för en meningsfull fritid, motiveras till livsstilsförändringar samt ta del av insatser från kommunens övriga verksamheter. Ett ytterligare mål är att de ska kunna fullfölja sin skolgång.
Fältassistenter arbetar nära fritidsgårdar, skolor, polis och socialtjänst - med fokus på individer och grupper i åldern 13 till 25 år där särskild oro finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Socionomexamen eller likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant för tjänsten.
* Erfarenhet av att arbeta med ungdomar i riskzon.
* Vana av att samverka inom och utanför en kommunal organisation.
* Erfarenhet av samverkan med andra myndigheter.Dina personliga egenskaper
* Relationsskapande förmåga
* Personlig mognad
* Gott omdöme i olika situationer
* God samarbetsförmåga
* Självgående
* Empatisk förmåga
* Förmåga att hantera digitala system och verktyg
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
