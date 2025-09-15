Kullens skola söker lärare till lågstadiet
2025-09-15
Publiceringsdatum2025-09-15Beskrivning
Vår skola är en F-6 skola med 315 elever och lite mer än 45 personal.
Kullens skola ligger nära Kungälvs centrum med goda kommunikationer.
Vi har fyra arbetslag på skolan som leds av arbetslagsledare. Vi har ett arbetslag för F-3, ett för åk 4-6, ett för vår särskilda undervisningsgrupp och ett för vårt fritidshem. Vi har ett kalendarium som styr arbetsorganisationen och som ger vår utvecklingsorganisation uppdrag. Våra fritidshem och skola har samplanering i kalendariet och fritidshemmet är en viktig del i arbetet med EHM.
Kullens skola är i stark utveckling med pedagoger som brinner för elevernas utveckling men också för skolans hela lärmiljö och utveckling.Dina arbetsuppgifter
Kullens skola söker nu lärare i åk F-3 på grund av föräldraledigheter.
Du kommer undervisa i samtliga ämnen på lågstadiet förutom idrott, slöjd och musik. Du kommer vara mentor till en klass och du förväntas samarbeta nära elevernas fritidshem.
Du är självklart behörig lärare men du behöver också ha en god förmåga att samarbeta och vara med och driva ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Vi vill att du är skicklig på att välja metoder utifrån de elever du undervisar. Att du hela tiden utvecklas genom att utvärdera din undervisning är en grundpelare som vi ser är viktig.Kvalifikationer
Vi söker dig som har behörighet och legitimation men framför allt erfarenhet av att främja goda relationer och ramar.
Vi söker dig som har erfarenhet av att undervisa och att ta ett helhetsansvar för elevernas lärande. Du behöver ha en god analysförmåga för att kunna analysera din egen undervisning och du behöver kunna skapa goda relationer till såväl elever, som kollegor och vårdnadshavare.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
