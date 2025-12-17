KS Rörservice söker en självgående och erfaren rörmokare
KS Rörservice befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Vi är idag ett litet men effektivt team på två personer och ser ett stabilt inflöde av uppdrag, vilket gör att vi nu vill stärka upp verksamheten med ytterligare en självgående rörmokare. Vi söker dig som trivs med ansvar, uppskattar ett familjärt och prestigelöst arbetsklimat och vill vara en del av ett bolag som växer på ett hållbart sätt.
Vi står också inför en intressant sammanslagning med en firma verksam inom kyla, ventilation och fastighetsautomation, vilket möjliggör framtida intressanta projekt där VVS blir ett viktigt komplement. För rätt person innebär detta en ytterst attraktiv möjlighet att kliva in i ett växande företag med stora ambitioner, där du kan ta en aktiv roll i utvecklingen och växa med oss både professionellt och i ansvar. Om du har viljan och drivet ser vi gärna att du kliver in i en större roll framöver, då flera nya positioner kommer att växa fram i takt med vår expansion.
Om rollen:
Du arbetar främst med serviceuppdrag runt om i Stockholm, vilket innebär varierande arbetsdagar och olika typer av uppdrag. Arbetet innebär både självständigt ansvar och löpande kundkontakt, där du representerar företaget ute hos kund. Vi lägger stor vikt vid kvalitet, struktur och trivsel i vardagen. Hos oss får du arbeta under goda förutsättningar, med rätt utrustning och ett nära, välfungerande samarbete i teamet.
Vi arbetar enligt gällande branschregler och Säker Vatten och värderar att installationerna håller hög kvalitet snarare än att jobben ska gå fort. För oss är det viktigt att arbetet blir rätt utfört från början.
Vi söker dig som:
• Fem års erfarenhet inom yrket är meritande men inte ett krav
• Har B-körkort
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Är självgående och trygg i att ta eget ansvar
• Är social, serviceinriktad och trivs med kundkontakt
• Arbetar noggrant, professionellt och kvalitetsmedvetet
• Har en positiv inställning och vill vara med och bygga något långsiktigt
Vad du får hos oss
• Möjlighet att bli en del av ett bolag i en spännande utvecklingsfas där du kan påverka och växa tillsammans med företaget
• Goda utvecklingsmöjligheter och chans att ta större ansvar i takt med att verksamheten växer
• Ett litet, sammansvetsat team med korta beslutsvägar och högt förtroende
• Konkurrenskraftig lön
• Friskvård
• Kollektivavtal
• Ett trevligt gäng som jobbar nära varandra, har god stämning i vardagen och gärna ses även utanför jobbet, till exempel på AW:s och gemensamma aktiviteter
• Ett företag där ditt arbete uppskattas och där din insats gör verklig skillnad
