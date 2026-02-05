Kryssningsfartyget Birka söker erfarna à la carte kockar
Viking Line Skandinavien AB / Kockjobb / Nacka Visa alla kockjobb i Nacka
Är du en erfaren à la carte kock som känner att det är dags för förändring? Drömmer du om ett jobb där du jobbar lika mycket som du är ledig? Då har du hamnat rätt!
Hos Birka Gotland väntar en spännande möjlighet för dig som längtar efter något extra i arbetslivet. Vår nöjeskryssare i Östersjön är en plats för vila och äventyr för både vardagsäventyraren och finsmakaren. Tillsammans med rederierna Viking Line och Gotlandsbolaget bjuder vi in till kryssningar och resor mellan Stockholm, Mariehamn och Visby samt andra populära destinationer.
Just nu letar vårt köksteam, som består av cirka 40 personer per kryssning, efter nya kollegor att välkomna ombord. Vi söker dig med gedigen erfarenhet som à la carte kock och som kan visa upp:
• Relevant utbildning
• Många års erfarenhet av matlagning, både vardagskost och à la carte
• Goda kunskaper inom svenska smakkombinationer och olika tillagningsmetoder
Oavsett vilken roll du får hos oss så är vi på jakt efter en stresstålig lagspelare som trivs i ett fartfyllt tempo. Att ha en passion för att omge sig med människor är också ett stort plus, liksom förmågan att ge allt under intensiva perioder för att sedan kunna njuta av ledigheten.
Alla roller innebär även ansvar för säkerhetsfrågor och det krävs att du genomför ett antal digitala kurser innan anställning. Ett giltigt pass är en förutsättning för att börja jobba ombord.
Är du redo att vara med på vår resa? Skicka in din ansökan redan idag - vi går igenom ansökningarna löpande.
Anställning och tillträde sker enligt överenskommelse. Ser fram emot att kanske få välkomna dig ombord!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viking Line Skandinavien AB
(org.nr 556110-4661) Jobbnummer
9724854