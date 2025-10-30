Kryssningsfartyget Birka söker erfarna à la carte kockar
2025-10-30
Är du en erfaren demi souschef eller à la carte kock- som är trött på att jobba alla kvällar och helger? Skulle du vilja ha en heltidstjänst och ändå vara ledig varannan vecka? Längtar du efter en upplevelse utöver det vanliga? Då har du kommit rätt!
Birka Gotland är Östersjöns nya nöjeskryssare med rekreation och upplevelser för vardagssmitaren. Fartyget drivs av bolaget Gotland Alandia Cruises, grundat 2023 som en gemensam satsning mellan rederierna Viking Line och Gotlandsbolaget. Birka Gotland erbjuder kryssningar och reguljärresor mellan Stockholm, Mariehamn och Visby från och med våren 2024.
Nu söker vårt kök - ett team på cirka 40 personer per kryssning - nya kollegor. Vi är ute efter dig som är erfaren demi souschef eller à la carte kock och har:
Relevant utbildning
Flerårig erfarenhet av matlagning - såväl husman som á la carte
Goda kunskaper i svensk smaksättning och olika tillagningsmetoder
Oavsett roll är du stresstålig, har lätt för att samarbeta och trivs i ett högt tempo. Du gillar att ha människor omkring dig och ser en fördel med att arbeta intensivt under en period för att sedan vara ledig lika länge.
Till samtliga roller hör även säkerhetsuppgifter och ett antal digitala kurser behöver göras inför anställning.
Vill du följa med på vår resa? Sök redan idag - urval sker löpande.
Tillträde och anställning enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viking Line Skandinavien AB
(org.nr 556110-4661) Jobbnummer
9580968