Krokoms pastorat söker församlingspedagog/pedagog 100%.
Krokoms Pastorat / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Krokom Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Krokom
2026-01-14
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Krokoms Pastorat i Krokom
Krokoms pastorat rymmer sju församlingar och har ca 40 tillsvidareanställda. Att arbeta i Krokoms pastorat innebär att Du blir en del av en organisation med många olika kontaktytor och verksamheter i små och stora sammanhang.
Vi söker dig som trivs med att arbeta med barn och unga. Du är en trygg person som tar ansvar och kan planera och driva verksamhet både enskilt och i tillsammans med andra. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med teater, sång och/eller musik. Här finns möjlighet för dig att använda din kreativitet och utveckla arbetsuppgifter tillsammans med andra.
Arbetsuppgifter
Som pedagog i Krokoms pastorat kommer du arbeta med barn och unga 0-18 år, tjänsten är främst inriktad på ungdomar 12-18 år men alla åldrar förekommer. Arbetet innehåller bland annat:
Konfirmandarbete
Ungdomsverksamhet
Ledarutbildning
Skolkyrkoverksamhet
Samverkan med kommun, skola och andra aktörer
Kvalifikationer
Du är utbildad församlingspedagog, musik- eller dramapedagog eller lärare
Du är medlem i Svenska kyrkan
Du har körkort B och tillgång till egen bil.
Du har god datorvana.
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i församling.
Kväll- och helgtjänstgöring och läger ingår i tjänsten.
Tjänsten har sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Näskott, Aspås, Rödöns och Ås församlingar. Registerutdrag från polisens belastningsregister kommer att begäras innan anställning.
Krokoms pastorat kan erbjuda dig en tjänst där din kreativitet får utrymme att växa, goda möten med våra församlingsbor.
Personligt brev, CV där det tydligt framgår vilka erfarenheter och kompetenser du har.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: krokoms.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Församlingspedagog". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms Pastorat
(org.nr 252004-9236) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kyrkans Hus Krokom Jobbnummer
9684293