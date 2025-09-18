Krokimodell till konstutbildning på Lunnevads folkhögskola
Region Östergötland driver tre skolor, vilka är samlade under Regionutvecklingsnämnden.
Vreta Utbildningscentrum ligger strax utanför Linköping, Himmelstalunds utbildningscentrum är beläget i Norrköping, och Lunnevads folkhögskola ligger mellan Vikingstad och Mantorp.
Lunnevad erbjuder allmän kurs, samt specialkurser inom musik, dans och konst. Delar av dansutbildningen är förlagd till lokaler i Linköping. Möjlighet att studera på allmän kurs finns också vid Lunnevads filial i Mjölby.
Vårt erbjudande
Region Östergötland driver tre skolor, vilka är samlade under Regionutvecklingsnämnden.
Dina arbetsuppgifter
Lunnevads folkhögskolas konstlinje söker nu en krokimodell för undervisning i kroki. Som modell blir du en viktig del i våra studenters konstnärliga utveckling.
Om dig
Vi söker dig som:
• Är bekväm med att stå modell, både kortare och längre pass
• Har förmåga att variera poser och hålla dem under anvisad tid
• Är pålitlig, punktlig och professionell
• Tidigare erfarenhet som krokimodell är meriterande, men inget krav
• Referenser önskas.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder:
• Arvode enligt överenskommelse
• Trygg och respektfull arbetsmiljö
• Möjlighet att bidra till en kreativ utbildning
Undervisningen äger rum på Lunnevads folkhögskola utanför Linköping.
Antal tillfällen och tider varierar men sker främst under onsdagar mellan kl. 9:00-14:20.
