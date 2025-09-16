Kristinedalskolan 7-9 söker speciallärare till särskild undervisningsgrupp
2025-09-16
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Utbildning omfattar förskolor och grundskolor med tillhörande skolbarnomsorg, grundsärskola, gymnasium, vuxenutbildning samt Kultur- och fritid.
Stenungsund värnar om barns och ungdomars rättigheter och arbetar för att de ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.
Kristinedalskolan - platsen för möten, lärande och utveckling!
Här möts under läsåret dagligen cirka 500 barn, ungdomar och ungefär 100 vuxna för att lära av varandra, växa och utvecklas. På skolan finns stora möjligheter till kulturella utbyten både när det gäller skapande i alla former och möten med kamrater och kollegor med ursprung från andra länder än Sverige. På skolan talas 30 språk inklusive svenskan. Anpassad Grundskola har dessutom hela sin verksamhet på Kristinedalskolan.
Kristinedalskolan är en enplansskola centralt belägen i Stenungsunds tätort med närhet till natur och aktiviteter av olika slag. Utöver skolverksamhet som omfattas av barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 9 bedrivs även fritidshemsverksamhet och fritidsklubb.
Kristinedalskolans målsättning är att elever och personal ska trivas på skolan. Alla ska känna sig välkomna och mötas med respekt. Skolan ska vara en trygg och positiv plats där det är roligt att lära sig nya saker.
Du kommer samarbeta med elevhälsans alla professioner och ha ett nära samarbete med skolans två specialpedagoger. Dina arbetsuppgifter är i huvudsak undervisning i skolenhetens särskilda undervisningsgrupp, tillsammans med personal som arbetar inom stödorganisationen. Inom stödorganisationen finns också förberedelseklass. Ett nära samarbete sker mellan de olika grupperna. I arbetsuppgifterna ingår också samverkan med externa parter samt med team som finns inom den kommungemensamma stödorganisationen.
Du ger riktat specialpedagogiskt stöd till elever såväl enskilt som i mindre grupper. Du bistår med kunskap i utredningar om särskilt stöd, framtagandet av extra anpassningar och åtgärdsprogram samt i utvärderingar av dessa. Du medverkar i förebyggande arbete för att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Du driver ett inkluderande förhållningssätt där eleverna så långt det är möjligt kan få sitt stöd inom klassens ram. Du deltar aktivt i elevhälsans utvecklande av hälsofrämjande insatser med målsättning att främja elevernas hälsa och måluppfyllelse.Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling.
Du ska ha erfarenhet att arbeta med barn i behov av särskilt stöd, ser vinster med samarbete och ser fördelarna med att arbeta tillsammans i team. Du är trygg i yrkesrollen och har god förmåga att skapa relationer med lärare, elever och deras vårdnadshavare. Du har god förmåga och kunskap att anpassa lärmiljön och utveckla undervisningen så att den möter behoven hos eleverna. Du har god analysförmåga och kan se möjligheter på organisations-, grupp- och individnivå. Du är väl förtrogen med styrdokumenten för grundskolan. Vi erbjuder ett självständigt och stimulerande arbete under ansvar.
Det är meriterande om du även har behörighet i svenska som andraspråk.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Lärarlegitimation ska tas med redan till första intervjun. Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsens slutdatum, tillträde enligt överenskommelse, senast 7 januari 2026.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
