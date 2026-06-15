Kristinedalskolan 7-9 söker lärare i NO och teknik
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2026-06-15
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Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kristinedalskolan - platsen för möten, lärande och utveckling!
Här möts under läsåret dagligen cirka 500 barn, ungdomar och ungefär 100 vuxna för att lära av varandra, växa och utvecklas. Anpassad Grundskola har dessutom hela sin verksamhet på Kristinedalskolan.
Kristinedalskolan är en enplansskola centralt belägen i Stenungsunds tätort med närhet till natur och aktiviteter av olika slag. Utöver skolverksamhet som omfattas av barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 9 bedrivs även fritidshemsverksamhet och fritidsklubb.
Kristinedalskolans målsättning är att elever och personal ska trivas på skolan. Alla ska känna sig välkomna och mötas med respekt. Skolan ska vara en trygg och positiv plats där det är roligt att lära sig nya saker.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad lärare i NO och teknik för undervisning i åk 7-9 med ett stort engagemang och driv för elevers utveckling.
Ditt uppdrag är att i samarbete med övriga lärare ge elever i åk 7-9 goda förutsättningar att nå målen. Ditt huvuduppdrag som lärare är att ansvara för elevernas lärande och utveckling genom undervisning, handledning och stöd. Du kommer att arbeta med planering, genomförande, och bedömning av undervisning.
På skolan arbetar vi systematiskt med värdegrundsarbete utifrån läroplanen Lgr22. Du har en strukturerad och varierad undervisning och anpassar dig till gruppen så att alla elever lär och utvecklas. Vi tycker det är viktigt att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa tillgänglig och utmanande undervisning. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utvecklas utifrån de elever vi möter. Att dokumentera, följa upp och utvärdera samt kommunicera elevernas utveckling med vårdnadshavare är andra viktiga arbetsuppgifter. Du differentierar din undervisning och skapar tillgängliga lärmiljöer för gruppen så att alla elever lär och utvecklas.
Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utvecklas utifrån de elever vi möter. Du ska ha en god pedagogisk kompetens samt vara väl förtrogen med grundskolans styrdokument. Tjänsten innebär mentorskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i NO och teknik, som är en stark pedagogisk ledare och som brinner för utveckling av undervisning. Har du ännu inte fått din legitimation är du givetvis också välkommen att söka.
Du ska ha ett arbetssätt där elevinflytande och flexibilitet är en naturlig del. Du är en god ledare i klassrummet med tydlighet i kommunikation. Du har egenskaper som innefattar både struktur och kreativitet och du tycker om att samarbeta med andra. Det är viktigt att du är trygg i din yrkesroll och att du är tydlig gentemot elever, föräldrar och kollegor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi erbjuder: Ett självständigt och stimulerande arbete under ansvar. En hälsofrämjande arbetsmiljö och samarbete med kompetenta kollegor, samt en stor arbetsgivares bredd och utvecklingsmöjligheter.
Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt, detta och lärarlegitimation ska tas med redan till första intervjun.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde 2026-08-17 eller enligt överenskommelse. Intervjuer sker fortlöpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
För löneintervall hänvisar vi till vår hemsida: http://www.stenungsund.se/lonestatistik
Om löneintervall saknas för den aktuella tjänsten hänvisas du att kontakta ansvarig chef enligt annonsen.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312827". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun (visa karta
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444 82 STENUNGSUND Arbetsplats
Stenungsunds kommun Kontakt
Rektor
Pernilla Larsson pernilla.larsson@stenungsund.se Jobbnummer
9964333