Kristianstads tingsrätt söker en eller flera domstolshandläggare

Kristianstads tingsrätt är en mindre allmän domstol med drygt 35 medarbetare. Verksamheten bedrivs i trevliga lokaler i centrala Kristianstad. Vi arbetar aktivt med att förbättra och utveckla verksamheten samt eftersträvar en bra arbetsmiljö för våra medarbetare.
Nu söker vi domstolshandläggare till vårt målkansli. Som domstolshandläggare fyller du en viktig funktion. Du kommer att arbeta i en grupp av domstolshandläggare som leds av en handläggarchef. Arbetet är självständigt och du utför det under eget ansvar tillsammans med dina kollegor. Du arbetar nära domare, beredningsjurister och notarier.
Vi söker dig som
• har godkänd gymnasieutbildning med slutbetyg/examensbevis,
• har god vana av att arbeta med datorer och digitala arbetssätt samt intresse för IT och digitalisering,
• har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det kan vara meriterande om du har
• paralegalutbildning
• erfarenhet av arbete inom handläggning/beredning, särskilt värdefullt är det om denna erfarenhet är från arbete inom domstol eller någon av de myndigheter som vi dagligen kommer i kontakt med i vårt arbete.
Publiceringsdatum2026-02-26
Domstolshandläggarnas huvudsakliga arbetsuppgifter
• Registrera, förbereda och handlägga mål
• Registrera och granska handlingar
• Bevaka frister
• Planera och kalla till förhandling
• Förordna offentlig försvarare
• Ha kontakt med parter, ombud och myndigheter
• Expediera domar och beslut
• Föra anteckningar och protokoll vid förhandlingar
• Skriva förslag till domar och beslut
Att arbeta efter struktur och ha ett professionellt förhållningssätt är en självklarhet för dig. Du skapar goda relationer till övriga kollegor och bidrar med din kompetens och ditt engagemang såväl till gruppens gemensamma arbete som till hela verksamheten. Du kommer att företräda domstolen utåt och inger förtroende vid olika personliga kontakter.
I arbetet som domstolshandläggare kan oväntade situationer uppstå vilket innebär att du behöver ha ett flexibelt förhållningssätt. Arbetstempot är stundtals högt varför det är viktigt att du kan arbeta konstruktivt och fatta beslut även under press. Du måste kunna prioritera bland arbetsuppgifterna och ha en förmåga att analysera och lösa problem. Vi har högt ställda krav på att du är ansvarsfull, noggrann och mån om att hanteringen av våra mål går rätt till. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som t.ex. ett gott omdöme, en positiv inställning och prestigelöshet. Du ska ha god samarbetsförmåga och kunna arbeta både enskilt och i grupp. Du ska ha ett inkluderande synsätt och stå upp för den statliga värdegrunden som styr Sveriges Domstolars verksamhet.
För att bli aktuell för anställningen krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhetsmedvetande. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
När Sveriges Domstolar rekryterar framtida medarbetare är det viktigt att vi får rätt person på rätt plats. Det är också viktigt att vi hanterar alla som söker jobb hos oss rättvist och att vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter. Därför tillämpar vi kompetensbaserad rekrytering.
Månadslön Individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Sveriges Domstolar, Kristianstads tingsrätt Kontakt
Handläggarchef
Anna Wandefors anna.wandefors@dom.se 044-183641 Jobbnummer
