Kristianstadkliniken söker en engagerad Biträdande Verksamhetschef
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
2025-08-15
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Vård Sverige AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Olofström
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av ledarskap - eller en stark passion för människor och utveckling? Kanske är det dags att ta nästa steg i din karriär inom primärvården? Då kan detta vara rollen för dig!
Kristianstadklinikens personalgruppen består av 40 personer och totalt är det ca 12 000 listade patienter på vårdcentralen.
Personalen består av specialister i allmänmedicin, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, kurator, psykolog, arbetsterapeut, dietist, medicinsk sekreterare samt receptionist.
Vad erbjuds du?
I nära samarbete med verksamhetschefen tar du ansvar för att driva delar av det dagliga arbetet framåt och hanterar självständigt olika uppgifter inom ditt område. Du rapporterar direkt till verksamhetschefen och ersätter denne vid frånvaro.
Ledarskapet i rollen som biträdande verksamhetschef ska vara tydligt, närvarande och coachande, där du stöttar i det strategiska såväl som det operativa arbetet. I din roll kommer även kliniskt arbete som sjuksköterska att förekomma där dina arbetsuppgifter kommer att bestå av mottagningsbesök samt telefonrådgivning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och gärna med erfarenhet inom primärvården. Du är trygg i din profession och har stort intresse för arbetsledning och utveckling av vårdarbetet. Vi tror att du är en ledare som skapar trygghet genom tydlighet, struktur och närvaro. Du inspirerar genom att lyssna, engagera och vara en stabil punkt i vardagen. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med personal både på individ- och gruppnivå är detta meriterande men inget krav.
Tjänsten som biträdande verksamhetschef kommer förändras över tid, där du kommer ha olika fokusområden beroende på vilket stadie vi är. Vi söker dig som drivs av detta, att få vara med i vår omväxlande vardag.
Som person är du empatisk, engagerad och kompetent. Du är flexibel, positiv och van vid att ta eget ansvar. Uppdraget kräver hög social kompetens med en mycket god samarbetsförmåga samt god struktur och förmåga att prioritera.
Anställning och ansökan:
Tillsvidareanställning 100 % tjänstgöring. Sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Har du frågor är du varmt välkommen kontakta Verksamhetschef, Lena Klingsand, lena.klingsand@primavard.se
, alternativt telefon 0731448490
Mottagning
Kristianstadkliniken slog upp portarna den 4 september 1994 på Östra Boulevarden 56. Idag finns vi på Döbelnsgatan 9 på tre våningsplan. Sedan den 1 maj 2009 är vi en del av Hälsovalet och har i dagsläget över 13 500 listade patienter.
Vi på Kristianstadkliniken har som mål att genom ett professionellt bemötande erbjuda vård av högsta kvalitet. Vi arbetar för en bättre hälsa och värnar om en miljömässigt hållbar utveckling.
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne har utsett Kristianstadkliniken till Skånes bästa vårdcentral 2021. Genom en hög andel listade till fast läkarkontakt, goda resultat när det gäller nationella patientenkäten samt ett arbetssätt med fokus på kvalitet är ambitionen att fortsätta vara en vårdcentral av högsta klass.
För mer information om oss besök gärna vår hemsida: https://primavard.se/kristianstadklinikenPubliceringsdatum2025-08-15Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/228". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699) Arbetsplats
Kristianstadkliniken Kontakt
Lena Klingsand 0731448490 Jobbnummer
9459952