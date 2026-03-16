Kris- och beredskapsspecialist till Human Factors på Vattenfall Power
Vattenfall AB / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-03-16
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Business Unit (BU) Vattenfall Power Solutions är en affärsenhet på ca 700 personer inom Business Area (BA) Vattenfall Generation som utbildar personal inom svensk kärnkraft, levererar kärnbränsle till Vattenfalls kärnkraftverk, utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster för samtliga utav Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av bl. a. framtagning och tillhandahållande av utbildningar, projektledning och projektstöd, analysledning och utredning, produktframtagning, kärntekniska säkerhets- och dammsäkerhetsuppdrag. Fokus inom affärsenheten Vattenfall Power Solutions är att utveckla vår förmåga inom projektledning samt valda tekniska nyckeldiscipliner. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringsinitiativ och utveckling av våra modeller, där vårt arbete och kompetens skapar stora värden för Vattenfall och dess satsningar.
Om rollen
Vill du arbeta med krisberedskap och samtidigt bidra till fossilfrihet? Då borde vi prata.
Vi söker nu en Kris- och beredskapsspecialist till någon av våra två enheter inom Human Factors på Vattenfall Power Solutions. Enheterna består idag av ca 20 medarbetare som arbetar uppdragsbaserat mot ett flertal samverkanspartners inom Vattenfall-koncernen.
I rollen som kris- och beredskapsspecialist hos oss utgör du ett stöd i olika projekt som syftar till att stärka förmågan att hantera, utveckla och följa upp kris- och beredskapsverksamheten.
I rollen kommer du bland annat att:
Stötta organisationen och dess samverkanspartners i utveckling av krisberedskapen och bidra till robusta kris- och beredskapsorganisationer.
Planera, genomföra och utvärdera övningar, workshops och utbildningsinsatser inom kris- och beredskapsområdet.
Vid behov utveckla, vidareutveckla och kvalitetssäkra dokumentation relaterat till kris och beredskap.
Arbeta nära både interna och externa intressenter och agera rådgivare inom krishantering.
Utgöra enhetens expert inom området
Enheterna har ett brett uppdrag och du kan även komma att stötta verksamheten i frågor kopplade till säkerhetskritiska processer och bidra med analyser inom Human Factors (MTO), utredningar och anläggningsändringar.
Vi vet att våra anställda är nyckeln till vår framgång. För oss är din utveckling viktig och därför kommer vi alltid att uppmuntra dig till att använda dina kunskaper och ge dig möjligheter till att utvecklas genom nya utmaningar, utbildningar och kompetensöverföring. Hos oss får du förtroendet att agera med stor frihet och eget ansvar, vilket tillsammans med bra arbetsvillkor och ömsesidigt förtroende ger en hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv.
Kravspecifikation
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Flera års erfarenhet av arbete inom kris- och beredskapsområdet, gärna kris- och beredskapsledare.
Erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera övningar, workshops eller liknande aktiviteter.
Erfarenhet av beredskapsplanering.
Bakgrund från säkerhetskritisk verksamhet i större, komplexa organisationer inom privat sektor.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet eller utbildning inom Human Factors (MTO), exempelvis kopplat till anläggningsändringar, utredningar eller utbildning.
Kompetens inom HSE.
Erfarenhet av olycksutredningar eller annan kvalificerad analysverksamhet.
I rollen behöver du vara en kommunikativ person som trivs med att utbilda och leda grupper. Du anpassar dig lätt till olika situationer och målgrupper och visar ett tydligt driv, nyfikenhet och vilja att bidra till utveckling. Du uppskattar en vardag med många kontaktytor och samarbetspartners, både internt och externt, och arbetar tryggt även när förutsättningarna förändras. Du har förmåga att prioritera i komplexa situationer och behåller lugnet när andra runt dig söker riktning och stöd.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort är Solna, Västerås eller Göteborg. Resor ingår som en naturlig del av tjänsten men vi arbetar aktivt med tekniska hjälpmedel för att minska dessa,
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Diana Knutsson, diana.knutsson@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta rekryterare Åsa Vallin, 070 277 12 46.
Fackliga representanter för denna tjänst är Gustaf Treiber (Akademikerna), Jan Stigbert (Unionen), Philip Carendi (Ledarna), Ingemar Eriksson (SEKO). Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 6 april 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
I den här rekryteringsprocessen kan tester förekomma.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Solna - Vattenfall Jobbnummer
9799893