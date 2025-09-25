Kriminalvårdschef till Verksamhetsområde Frivården Göteborg
2025-09-25
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvårdens verksamhet är geografiskt indelad i sex regioner. Varje region leds av en regionchef och verksamhetsområde Frivården Göteborg tillhör region Väst. Regionen omfattar Västra Götalands och Hallands län och består av tio verksamhetsområden samt ett regionkontor.
Frivården Göteborg upptagningsområdet är kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Öckerö.
Verksamhetsområde frivården Göteborg utgörs av två frivårdskontor, Frivården Göteborg Rosenlund samt frivården Göteborg Ullevi. Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som chef inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och intressant samhällsuppdrag. I uppdraget som frivårdschef har du ansvaret för att frivårdspåföljder genomförs. Detta innebär ansvar för handläggning av verkställighet gällande skyddstillsynspåföljd, övervakning av villkorligt frigivna, intensivövervakning med elektronisk kontroll, samhällstjänst, personutredning, yttrande i brottmål samt genomförande av behandlingsprogram. På regionchefens uppdrag bedriver frivårdschefen en effektiv verksamhet inom tilldelade budgetramar och tillser att kompetens och materiella resurser används optimalt och i god dialog med personalorganisationer och skyddsorganisation. Du har som frivårdschef verksamhets-, budget- och personalansvar inom verksamhetsområdet och ansvarar för lokal verksamhetsplanering, lokala arbetsgivarfrågor, arbetsmiljö, intern och extern samverkan samt klientbeslut. Till din hjälp att leda och samordna den dagliga verksamheten utifrån regionala inriktningar och lokala förändringar i omvärlden har du bl.a. tolv kriminalvårdsinspektörer (första linjens chefer). Ditt uppdrag innebär även att leda förbättrings- och utvecklingsarbete inom säkerhet, arbetsmiljö, påverkan och behandling samt tillse intern styrning och kontroll. Du ingår i den regionala ledningsgruppen som består av regionchefen, sektionscheferna för regionkontoret och övriga anstalts-, häktes- och frivårdschefer. Där bidrar du tillsammans med din chef och dina kollegor till att utveckla verksamheten och omsätta Kriminalvårdens övergripande mål till praktik inom ditt ansvarsområde. Samarbetet med övriga verksamhetschefer syftar till att nå gemensamma mål och hitta effektiva gränsöverskridande arbetssätt. I Kriminalvården pågår en omfattande kapacitetsökning och för att möta behoven medför det ett betydande förändringsarbete. Som chef är du en av flera att leda och driva förändringsarbetet. Kvalifikationer
Vi söker dig som är en stabil person, har stor personlig mognad, är relationsbyggare och besitter en god kommunikativ förmåga. I ditt chefs- och ledarskap har du framträdande kompetenser inom förändringsledarskap, problemlösningsförmåga, planeringsförmåga och resultatorientering. Vi förutsätter att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. I handling omsätter du den värdegrund vår verksamhet vilar på och därmed agerar du förebild för dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att bli aktuell för uppdraget behöver du uppfylla följande krav:
• Akademisk utbildning/examen med för Kriminalvården relevant inriktning (exempelvis juridik, beteendevetenskap, samhällsvetenskap) om minst 120 hp motsvarande minst två år på högskola/universitet, eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• väl vitsordad och flerårig chefserfarenhet
• indirekt chefserfarenhet i form av att leda andra chefer samt leda genom en ledningsgrupp (även erfarenhet som ställföreträdande eller som biträdande chef värderas)
• flerårig erfarenhet av arbete med myndighetsutövning, inom rättsväsendet eller annan verksamhet som Kriminalvården bedömer relevant (exempelvis inom 7/24 verksamhet)
• erfarenhet inom socialt arbete
• erfarenhet av att driva förändringsprocesser
• relevant erfarenhet från annan offentlig verksamhet.
• god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
• B-körkort
Meriterande är om du har:
• dokumenterad ledarskapsutbildning
• aktuell erfarenhet som chef inom Kriminalvården
• erfarenhet av arbete inom flera verksamhetsgrenar inom Kriminalvården
• erfarenhet av samverkan inom rättsväsendet
• erfarenhet av att representera verksamhet som är av massmedialt intresse
• goda kunskaper om de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarpolitik, upphandling m.m.) som gäller för offentlig verksamhet, gärna statlig
ÖVRIGT
Kriminalvården strävar efter ökad mångfald och jämn könsfördelning. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Läs mer:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Befattningen kan innebära krigsplacering. Läs mer: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
