Kriminalvårdare till Transportavdelningen Jönköping, tillsvidareanställning
2026-04-10
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare inom TA ingår du i ett team som består av två till fyra personer där alla ansvarar för olika roller i genomförandet av klienttransporter. Du möter en stor variation av klienter i varierande åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter. Du visiterar, belägger med fängsel och bevakar klienten under transport.
TA:s uppdrag är omväxlande och det innebär att din arbetstid kan variera från dag till dag. Kvälls-, natt- och helgarbete kan ingå. Tiderna i schemat är ramtider, vanligtvis 8:00-17:00. Nationellt är det vanligare att man är färdig innan ramtiden är slut samt i de flesta fall har man oförändrad starttid. Ramtid innebär att arbetsgivaren kan ändra start- och sluttiden. Ändringar meddelas innan föregående arbetspass är slut. Till exempel kan ett pass bli mellan klockan 7:00-19:00 (12 timmar) eller 09:00-16:00 (7 timmar). Arbetstiden stäms av var tredje månad. Har du arbetat mer än tänkt så får du övertidsersättning. Har du arbetat mindre än det så får du ändå ut din normala lön.
Du inleder din anställning på arbetsplatsen där du får en introduktion under tre veckor. Efter en period av tjänstgöring erbjuds du en plats på kriminalvårdens grundutbildning som är obligatorisk och omfattar 8 veckor. Du kommer även att utbildas i bärande av OC-spray. Du får lön under hela utbildningstiden. Under provanställningen genomförs löpande bedömningar för din möjlighet till tillsvidareanställning.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du ska kunna agera fysiskt när det krävs.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
God datorvana
B-körkort och god körvana
Det är även meriterande med:
Arbetslivserfarenhet inom relevanta områden, exempelvis kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri, vård- och omsorgsarbete, serviceyrken
Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
Relevanta språkkunskaper
C-körkortÖvrig information
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
)
601 80 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrköping Kontakt
Camilla Lindström Camilla.lindstrom@kriminalvarden.se
9848572