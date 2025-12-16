Kriminalvårdare till Transportavdelningen Göteborg, timanställning
Kriminalvården, Transportkontor Göteborg / Kriminalvårdarjobb / Göteborg Visa alla kriminalvårdarjobb i Göteborg
2025-12-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Transportkontor Göteborg i Göteborg
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Transportavdelningen (TA) har i uppdrag att transportera och övervaka frihetsberövade personer. Det är Kriminalvårdens klienter som förflyttas mellan häkten och anstalter, till domstolsförhandlingar och sjukhus med mer. TA transporterar även frihetsberövade personer åt exempelvis Polisen, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och psykiatrin. Lär mer här: https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/kriminalvardens-transportavdelning/Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Som timanställd kriminalvårdare inom TA ingår du i ett team som består av två till fyra personer där alla ansvarar för olika roller i genomförandet av klienttransporter. Du möter en stor variation av klienter i varierande åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter. Du visiterar, belägger med fängsel och bevakar klienten under transport.
TA:s uppdrag är omväxlande och det innebär att din arbetstid kan variera från pass till pass. Arbetspass bokas i förväg i överenskommelse med dig. Du får en fast starttid inför varje pass, men sluttiden kommer att variera beroende på uppdragets omfattning och längd. Den vanligaste arbetstiden är mellan kl. 08:00 och 17:00, men andra tider kan förekomma beroende på verksamhetens behov. Du behöver därför vara flexibel i din tillgänglighet.
Vid start av din anställning behöver du vara tillgänglig för två veckors sammanhängande introduktion på dagtid. Du får lön under hela utbildningstiden.Kvalifikationer
Rollen ställer höga krav på personlig lämplighet. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Du behöver ha en god grundfysik för att kunna hantera ett stillasittande arbete och för att kunna agera fysiskt när det krävs.
Vi söker dig som har:
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
* God datorvana
* B-körkort och god körvana
Det är meriterande om du har:
* Arbetslivserfarenhet inom relevanta områden, exempelvis kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri, vård- och omsorgsarbete, serviceyrken
* Andra relevanta språkkunskaper
* C-körkort
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295736". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, Transportkontor Göteborg Kontakt
Rekryteringsspecialist
Robin Persson robin.persson@kriminalvarden.se Jobbnummer
9646942