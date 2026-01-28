Kriminalvårdare till Transportavdelning Gävle - Semestervikariat 2026
2026-01-28
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där alla ansvarar för olika roller i genomförandet av klienttransporter. Du möter en stor variation av klienter i varierande åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter. Du visiterar, belägger med fängsel och bevakar klienten under transport.
Transportavdelningens uppdrag är omväxlande och det innebär att din arbetstid kan variera från dag till dag. Kvälls-, natt- och helgarbete kan ingå. Tiderna i schemat är ramtider, vanligtvis 8:00-17:00. Nationellt är det vanligare att man är färdig innan ramtiden är slut samt i de flesta fall har man oförändrad starttid. Ramtid innebär att arbetsgivaren kan ändra start- och sluttiden. Ändringar meddelas innan föregående arbetspass är slut. Arbetstiden stäms av och har du arbetat mer än tänkt så får du övertidsersättning. Har du arbetat mindre än det så får du ändå ut din normala lön.
Innan du börjar hos oss kommer du att få en introduktion så att du känner dig trygg i din nya roll. Introduktionen är två veckor lång. Tillsammans kommer vi överens om när det passar dig bäst att genomföra introduktionen, utifrån de introduktionstillfällen vi kan erbjuda. Introduktionen ska genomföras innan semesterperioden påbörjas, och vi ser gärna att du har slutfört den senast vecka 24.
För Transportavdelningen sträcker sig semesterperioden från vecka 27 till och med vecka 34, med möjlighet till extra arbete före och efter sommarperioden för den som önskar.
Hos oss får du mer än ett sommarjobb - du får en erfarenhet som stärker dig inför framtiden oavsett var din karriär tar dig!Kvalifikationer
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidrar till ett bättre samhälle. Dina personliga egenskaper är viktiga. Som kriminalvårdare behöver du vara tydlig, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du blir en del av en trygg och engagerad arbetsgemenskap där samarbete, ansvar och respekt är centrala värden.
Vi söker dig som har:
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
* God datorvana
* B-körkort och god körvana
Det är meriterande om du har:
* Arbetslivserfarenhet i närtid från kriminalvård, social omsorg, psykiatri, serviceyrken eller vård- och omsorgsarbete som undersköterska eller dylikt. Erfarenhet av säkerhetsarbete och säkerhetsmedvetenhetses som särskilt meriterande.
* Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
* Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas. Ansökningar kan komma att hanteras löpande.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
Kriminalvårdsinspektör
Andreas Sandblom 010-484 39 02 Jobbnummer
