Kriminalvårdare till Häktet/Anstalt Gävle och Häktet Bomhus - Semestervikar
2025-10-28
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Gävle omfattar den slutna anstalten Gävle, den öppna anstalten Gruvberget och häktet Bomhus. 160 medarbetare arbetar i verksamheten som tar emot drygt 200 intagna. Vår verksamhet pågår dygnet runt och den största yrkesgruppen är kriminalvårdare och till stöd finns drygt ett tiotal andra befattningar för att säkerställa vårt uppdrag. Anstalten Gruvberget kommer inte att ingå i ditt ansvarsområde.
Häktet Gävle ingår i verksamhetsområdet Falun/Östersund/Gävle omfattar häktet Falun, häktet Östersund och häktet Gävle. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även administrativ personal, sjuksköterskor och vakthavande befäl m fl. Häktena Falun och Gävle ligger 10 resp 5 min promenad från centrum.
Denna annons avser enbart tjänster till häktet Gävle, häktet Bomhus och anstalten Gävle.
Vi söker dig som redan nu vet att du vill göra skillnad sommaren 2026. Hos oss får du vara del av något större- vårt gemensamma uppdrag för ett tryggare samhälle.
Rekryteringsprocessen beräknas påbörjas under första kvartalet nästa år- och vi kommer hantera din ansökan först då, tack för ditt tålamod under tiden!

Arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande och omfattar bland annat omvårdnad, bevakning, visitationer och säkerhetsarbete, kombinerat med frigivningsplanering, samtal och motivationsarbete. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan ibland sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än personalen vid häktet vilket ställer särskilda krav på din förmåga att skapa struktur, trygghet och ett respektfullt bemötande i vardagen.
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du blir en del av en trygg och engagerad arbetsgemenskap där samarbete, ansvar och respekt är centrala värden.
Hos oss får du mer än ett sommarjobb- du får en erfarenhet som stärker dig inför framtiden oavsett var din karriär tar dig. Ett sommarvikariat hos oss kan till fortsatt arbete i myndigheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Observera att praktik och volontärarbete inte klassas som anställning.
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
• God datorvana.
Det är meriterande om du har:
• Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi, psykiatri, juridik eller konflikthantering.
• Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete.
• B-körkort
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
