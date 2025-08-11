Kriminalvårdare till frivården i Stockholms län
Kriminalvården, Frivård Stockholm Län
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Frivården Södertörn i Huddinge och Frivården Sollentuna ingår i verksamhetsområde Frivården Stockholms Län. De båda kontoren har tillsammans ca 240 årsarbetskrafter fördelade på en frivårdschef, kriminalvårdsinspektörer, beslutsstöd, frivårdsinspektörer, kriminalvårdare och administratörer. Båda kontoren ligger i närhet av buss och pendeltågsstationer.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill arbeta som kriminalvårdare med serviceuppdrag inom frivården med fokus på säkerhet och bevakning, där även viss klientkontakt ingår.
I rollen som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle.
På båda våra frivårdskontor ingår kontroll för säker inpassering samt bemanning av reception. Båda verksamhetsområdena hanterar beredskap samt uppföljning för verkställigheter med elektronisk kontroll genom hembesök hos frivårdens klienter. Du genomför också samhällstjänstkontroller på arbetsplatser, samt andra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter.
En del av arbetstiden tillbringar du med en kollega i bil då vi har stora geografiska områden att täcka för våra kontrolluppdrag. Du arbetar i ett team på rullande schema som innebär både dag, kväll och helgarbete tillsammans med dina kollegor och du har ett nära samarbete med frivårdsinspektörer och administratörer. I tjänsten ingår en hel del administrativt arbete samt hantering av tekniska uppgifter.Kvalifikationer
Som kriminalvårdare med serviceuppdrag i frivården behöver du vara trygg, stabil och ha ett gott omdöme. Tillsammans med dina kollegor planerar och genomför du det dagliga arbetet. Därför behöver du vara strukturerad, flexibel och ha god samarbetsförmåga. Du behöver också ha förmåga att bemöta människor på ett vänligt, lågaffektivt sätt och vara tydlig i din kommunikation. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du ska också kunna agera fysiskt när det krävs.
Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
• God datorvana
• B-körkort med god körvana
Det är meriterande om du har:
• Godkänd kriminalvårdsutbildning
• Relevant arbetslivserfarenhet inom något eller flera av områdena kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri, vård- och omsorgsarbete.
• Erfarenhet av säkerhetskontroll/inpassering eller annat tekniskt arbete
• Kunskap eller erfarenhet av konflikthantering eller klientnära arbete.
• Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: Krigsplacering | Kriminalvården (kriminalvarden.se)
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Hos Frivården Stockholms län arbetar i dag 74% kvinnor och 26% män.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval, intervjuer kan komma att genomföras innan sista ansökningsdag.
