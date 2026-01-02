Kriminalvårdare till Frivården i region Stockholm - Semestervikariat
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Kriminalvården är en statlig myndighet som tillsammans med polis, åklagare och domstolar ansvarar för att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Merparten av de som döms till kriminalvård finns i frivården. Frivård är kriminalvård som äger rum ute i samhället, där ett straff i frivård innebär både kontroll och stöd för de dömda. Frivården växer, vi får nya och mer omfattande uppdrag och söker nu nya medarbetare för att klara olika roller i vårt samhällsuppdrag. Frivården arbetar enligt Kriminalvårdens vision Bättre ut.
Som semestervikarie är du en viktig person för oss, det är du som ser till att våra ordinarie medarbetare får semester. Du kommer få två veckors introduktion under veckorna 23-24 och sedan så ska du vara tillgänglig att jobba under veckorna 25-34.
Frivården Stockholm stad har sina lokaler på Gärdet i centrala Stockholm, en kort promenad från tunnelbanan. Frivården Stockholms län har två kontor, ett i Huddinge och ett i Sollentuna. Båda kontoren ligger nära pendeltåg och bussar.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
I rollen som kriminalvårdare på frivården bidrar du till ett tryggare och säkrare samhälle. I denna roll är du Kriminalvårdens ansikte utåt och den första person som besökare kommer i kontakt med på kontoret på frivården. Arbetsuppgifterna innebär bemanning av frivårdskontorets reception, kontroll för säker inpassering samt uppföljning av klienter som står under elektronisk övervakning där både hembesök och arbetsplatsbesök ingår.
Det ingår även teknisk hantering och beredskap för verkställigheter med elektronisk kontroll samt samhällstjänstkontroller. En del av arbetstiden tillbringar du med en kollega i bil då vi har stora geografiska områden att täcka. Du har ett nära samarbete med frivårdsinspektörer, administratörer och kriminalvårdsinspektören som är din närmsta chef. Du arbetar i ett team på rullande schema tillsammans med dina kriminalvårdskollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant. (Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning)
* Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
* God datorvana.
* B-körkort med god körvana.
Det är meriterande om du har:
* Godkänd Kriminalvårdsutbildning.
* Relevant arbetslivserfarenhet inom något eller flera av områdena. Kriminalvård, säkerhetsarbete eller psykosocialt arbete, exempelvis inom HVB, Socialpsykiatri där man haft möten med människor i utsatta situationer.
* Erfarenhet av säkerhetskontroll/inpassering eller annat tekniskt arbete, exempelvis fotboja.
* Kunskap eller erfarenhet av konflikthantering eller klientnära arbete.
* Erfarenhet av serviceyrken, exempelvis inom butik, snabbmatskedja eller reception.
* Relevanta språkkunskaper.
