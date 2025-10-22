Kriminalvårdare till barn och ungdomsavdelningen på anstalten Kumla
2025-10-22
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kumlas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kumla/#verksamhetPubliceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Kriminalvårdare är i grunden ett säkerhetsarbete och innebär att du i team tillsammans med andra yrkesgrupper arbetar för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet samtidigt som du ska motivera klienter till ett liv utan kriminalitet. Rollen som kriminalvårdare innebär ett strukturerat och rutinbaserat arbetssätt med riskbedömning och säkerhetsmedvetenhet i fokus.
Tydliga rutiner är en naturlig del av ditt dagliga arbete. Det är du som öppnar dörren till bostadsrummet på morgonen och låser den på kvällen. Du följer klienten till arbete och utbildning, visiterar och övervakar rastgård och träningslokal men förväntas även agera samtalskontakt och göra frigivningsförberedelser. Arbetet är omväxlande och det finns många utvecklingsmöjligheter för den som vill utvecklas inom myndigheten.
Som kriminalvårdare på anstalten Kumla kan du komma att arbeta på särskild avdelning för klienter under 18 år om erforderliga beslut tas. Fokus kommer ligga på att skapa trygga miljöer som främjar återanpassning till samhället med verksamhetsinnehåll som skola, elevhälsa, sysselsättning och fritidsaktiviteter lämpade efter ålder. I övrigt ska barnets rättigheter under verkställigheten tillgodoses i enlighet med barnkonventionen. Genom klientnära arbete skapar vi en meningsfull tillvaro i en annars vuxen och säkerhetspräglad miljö.
Anställningen inleds med tre veckors lokal introduktion vid anstalten. Efter några månaders tjänstgöring planerar vi in när du ska påbörja Kriminalvårdens obligatoriska 8 veckor långa grundutbildning. Blir du placerad på särskild avdelning för klienter under 18 år går du utöver grundutbildningen en påbyggnadsutbildning inriktad mot barn och ungdomar. Alla utbildningar som ges av Kriminalvården sker på betald arbetstid.
Vid anställning är man anställd på anstalten Kumla vilket kan komma att innebära tjänstgöring på alla avdelningar.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil och ha god självinsikt. Då du tillsammans med dina kollegor driver verksamheten behöver du ha god samarbetsförmåga och förmåga att vara tydlig i din kommunikation. I ditt yrkesutövande krävs ett gott omdöme och integritet. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du har en fysisk status som möjliggör förmåga att agera fysiskt när situationen så kräver.
Vi söker dig som har:
• Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
• God datorvana
Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
• Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
• Arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med barn och ungdomar inom socialtjänst, SiS, skola eller annan verksamhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Erfarenhet av att ha arbetat med barn och ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF).
• Erfarenhet av arbete med ungdomar
• Relevanta språkkunskaper
• B-körkort
ÖVRIGT
Går man vidare i processen till intervju så kommer det hållas informationsträff och intervju under dagtid på regionkontoret i Örebro den 13/11 och 21/11-2025.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
